Corsair übernimmt SCUF Gaming

Die Gamingabteilung beim Hardware Hersteller Corsair erweitert ihr Portfolio durch die Übernahme von SCUF Gaming mit den beliebten anpassbaren Spielecontroller.

Corsair bietet mittlerweile eine sehr große Produktpalette in Sachen Computer und Gaming Hardware an. Früher war der Hersteller vor allem für seinen Arbeitsspeicher bekannt, heute deckt er ein breites Spektrum an Costumer Hardware ab. Neu dazu kommen nun die anpassbaren mit Backpaddels versehenen Spielecontroller der Firma SCUF Gaming.

Die Übernahme soll noch bis Ende diesen Jahres erfolgreich abgeschlossen werden. SCUF Gaming soll dabei aber eine eigenständige Marke innerhalb der Corsair Familie bleiben. Besitzt ihr einen aktuellen SCUF Controller, wie ihr ihn übrigens aktuell noch bei uns Gewinnen könnt, braucht ihr euch keine Gedanken über Garantieansprüche machen. Diese bleibt natürlich auch nach der Übernahme bestehen.

„Wir freuen uns sehr, unser Portfolio an branchenführenden Peripheriegeräten stark zu erweitern und in den Gaming-Controller-Bereich einzutreten, um Spielern zu helfen, von ihrer besten Seite zu spielen“, so Andy Paul, Gründer und CEO von Corsair.

Wie sich die Übernahme von SCUF in Zukunft auswirkt bleibt abzuwarten, sicherlich aber wird es bald neue und Spannende Produkte zu sehen geben. Immerhin verhalf Corsair schon vor geraumer Zeit dem für sein Streaming Equipment bekannten Hersteller Elgato zu neuen Höhen.

Quelle: SCUF Gaming Pressemitteilung