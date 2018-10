Noch schneller mit NVMe – CORSAIR präsentiert Force Series MP510 M.2 PCIe NVMe-SSD

CORSAIR, ein weltweit führender Anbieter von Komponenten und Peripherie für Gamer und Enthusiasten, hat heute das neueste und schnellste Mitglied in seiner Reihe der M.2-Solid-State-Laufwerke, die CORSAIR Force Series MP510 M.2 PCIe NVMe-SSD, vorgestellt. Die MP510 liefert ultraschnelle sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.480 MB/s sowie sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.000 MB/s und stellt damit die bisher leistungsstärkste SSD von CORSAIR dar.

Erhältlich in den Kapazitäten 240 GB, 480 GB, 960 GB und 1920 GB bietet die MP510 maximale Speicherleistung in einem äußerst kompakten M.2 2280-Formfaktor und passt direkt in ein Mainboard oder Notebook. Dank der Nutzung der extrem schnellen NVMe PCIe Gen3 x4 M.2-Schnittstelle für maximale Bandbreite lässt die MP510 traditionelle SATA 6Gbps-SSDs und selbst M.2-SSD-Vorgängerversionen verblassen. Ob große Video- und Bilddateien für Spiele, Anwendungen oder das Betriebssystem – mit der MP510 werden Ihre Daten schneller als je zuvor geladen. Egal, was Sie tun, die MP510 kurbelt die Leistung Ihres Systems an.

Hinter dieser unglaublichen Leistung stecken der 3D TLC NAND-Flashspeicher sowie eine effektive Temperaturregelung, bei der die Wärme von der Platine abgeleitet wird. Dadurch ergibt sich eine ideale Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Robustheit – für einen optimalen Betrieb über Jahre hinweg. Wie die gesamte Reihe der MP500-SSDs ist auch die MP510 mit der CORSAIR SSD Toolbox-Software kompatibel, die erweiterte Laufwerksteuerungen von Ihrem Desktop wie Secure Erase oder Firmware-Updates ermöglicht.

Die MP510 ist durch eine umfassende fünfjährige Garantie abgedeckt. Rüsten Sie jetzt auf NVMe auf, wenn es schneller gehen soll.

Verfügbarkeit, Garantie und Preise

Die CORSAIR Force Series MP510 NVMe PCIe Gen3 x4 M.2-SSD ist ab sofort weltweit bei allen Vertriebs- und Fachhändlern von CORSAIR und direkt über den CORSAIR-Webstore erhältlich.

Die Force Series MP510 ist durch eine fünfjährige Garantie und das weltweite CORSAIR-Netzwerk für Kundenservice und technischen Support abgesichert.

Aktuelle Preisinformationen zur Force Series MP510 erhalten Sie auf der CORSAIR-Website oder bei Ihrem lokalen CORSAIR-Vertriebs- oder PR-Mitarbeiter.

Webseiten

Weitere Informationen zur CORSAIR Force Series MP510 finden Sie im Internet unter:

www.corsair.com/mp510