Corona-Virus – Krisenstimmung überall

Aktuell beherrscht ein Thema die Medienlandschaft wie kaum ein anderes seit dem 11. September 2001:

Die – mittlerweile als Pandemie deklarierte – Verbreitung des Virus Covid-19, oder auch: Corona.

Nachdem bereits die für Juni geplante Electronic Entertainment Expo – E3, wir berichteten – in den vereinigten Staaten aufgrund der rasanten Verbreitung des Virus abgesagt wurde und auch Europa aktuell nachzieht – Schulschließungen; Schließungen von Bars, Kneipen, Kinos, Etablissements und mehr; Firmen, die vorsorglich dicht machen – stellt sich die Frage, wie die Welt mit dieser Herausforderung umgehen soll.

Krisenstimmung auch in der Gaming-Branche?

Auch unsere Branche – im Videospielbereich und auch in der IT an sich – hat enorm zu kämpfen und sagt aktuell reihenweise Messen ab.

Doch während die einen das Ende aller Tage und ihrer Geldbeutel prophezeien und bejammern, so verdienen sich andere an der Krise aktuell eine goldene Nase.

In diesem stetig aktualisierten Artikel wollen wir näher auf diverse Dinge eingehen, die hauptsächlich durch Corona beeinflusst werden.

STEAM mit Nutzerrekord

Laut der inoffiziellen Tracking-Website SteamDB hat Valve’s Steam am vergangenen Sonntag – dem 15. März 2020 – einen neuen Benutzerrekord aufstellt, mit mehr als 20 Millionen aktiven Nutzern. Man kann durchaus davon ausgehen, dass der Corona-Virus hier

ausschlaggebend war; da auch in den USA immer mehr öffentliche Einrichtungen geschlossen und Freizeitangebote abgesagt werden.

Größte Hits waren wohl alte Bekannte in der Gaming-Branche, unter anderem CS:GO, Dota 2 und GTA 5.

Ebenfalls wahrscheinlich ist, dass viele Home-Office Arbeiter sich in ihrer Mittagspause gerne mal in Steam verlieren werden, also man kann durchaus behaupten, dass die aktuelle Panik um das Corona-Virus Steam und anderen Diensten auf jeden Fall zu mehr Umsätzen verhelfen wird.

Messen werden reihenweise abgesagt

Wie bereits bekannt wurde vergangene Woche – noch weit vor dem beinahen Shutdown aller öffentlichen Freizeitaktivitäten die E3 abgesagt – hier noch einmal der Artikel dazu.

Die Frage, die auch wir in diesem Artikel bereits gestellt hatten, war natürlich: wird auch die Gamescom davon betroffen sein?

Da es nicht abzusehen war, dass es zu solch extremen Beschneidungen jedweder Freizeitaktivitäten kommen wird, wie es aktuell der Fall ist, war vergangene Woche auch die Reaktion der Gamescom eindeutig, indem mitgeteilt wurde, dass alles erstmal wie geplant verläuft und auch geplant wird.

Gamescom auch gefährdet?

Mittlerweile stellt sich tatsächlich weiterhin die Frage, ob man die Messe stattfinden lassen sollte. In Baden-Württemberg bspw. wurden sämtliche Veranstaltungen, Bars, Clubs, Kinos und mehr bis – vorerst – 15. Juni verboten bzw. geschlossen; andere Bundesländer ziehen nach.

Auch die Schließung der Grenzen innerhalb des Schengenraumes – folglich: Europas – lassen weiterhin nichts Gutes erahnen; und mangels eines Impfstoffes, der wirksam gegen das Virus vorgeht, ist nicht abzusehen, ob und in welcher Form diese Maßnahmen verlängert oder verkürzt werden.

Daher stellt sich natürlich auch die Frage, ob eine internationale Messe – wie die Gamescom eine ist – überhaupt stattfinden wird.

Die Meinungen unserer Leser auf unserer Facebook-Seite – zu finden hier – sind allerdings recht eindeutig: auch diese gehen bisher stark davon aus, dass die Gamescom wohl abgesagt werden muss.



Auch diverse andere Messen im IT bereich – wie die secuIT oder auch die TwitchCon (wir berichteten) – wurden bereits abgesagt und verschoben.

Auch die Welt außerhalb der IT und des Gamings leidet Not

Im Sportbereich werden reihenweise Großveranstaltungen abgesagt – wie den Medien zu entnehmen ist, sogar die Fußball-Europameisterschaft der Herren, welche auf das Jahr 2021 verschoben wurde.

NBA und Co. stellen den Spielbetrieb ein, auch die Wrestling-Liga WWE – welche sämtliche Veranstaltungen einschließlich der kommenden WrestleMania (36) in ihr eigenes Performance-Center ohne Fans verlegt hat.

Auch die Kinos in Deutschland werden ebenfalls geschlossen; viele Filme, deren Release in absehbarer Zeit folgen sollten, wurden verschoben, teilweise ins nächste Jahr hinein.

Wird alles noch viel schlimmer?

Etwas derartiges wie den Ausbruch des Corona-Virus gab es in über 100 Jahren – seit Ausbruch der spanischen Grippe kurz nach Ende des ersten Weltkrieges – nicht.

Während diese in weniger als zwei Jahren weit über 25 Millionen Tote – andere Schätzungen gehen gar von 50 Millionen Toten aus – weltweit forderte, haben wir heute – Stand jetzt – noch keine massiven Auswirkungen.

Das soll keine wirkliche Beruhigung sein, allerdings sind Panikmache oder auch Hamsterkäufe, wie es aktuell überall zu beobachten ist, keine wirkliche Option.

Was nun?

Problematisch aktuell: Durch die Globalisierung und der Möglichkeit, binnen weniger Stunden an jedem Punkt der Welt anzukommen lässt sich auch ein Virus nicht ohne weiteres eindämmen, man kann sicher sagen, dass viele Reaktionen, die jetzt schnellstmöglich durchgesetzt werden, möglicherweise zu spät kommen und sich das Virus weiter verbreiten wird. Allerdings haben wir in großen Teilen Europas – Deutschland eingeschlossen – ein funktionierendes Gesundheitssystem; daher ist die Letalität in Deutschland nicht so ausgeufert wie in anderen Ländern; die bereits Verstorbenen waren alles Menschen mit Vorerkrankungen und in hohem Alter.

Daher gilt auch weiterhin: macht euch keine übertriebene Panik. Die aktuellen Maßnahmen der Politik sind – auch wenn wir das alle vorerst nicht sehen wollen – richtig und auch wichtig. Diese Phase des Shutdowns wird auch wieder vorbeigehen.

Bis dahin könnt ihr ja tatsächlich Steam unterstützen oder eure verstaubten Konsolen mal wieder rausholen und anwerfen.

Updates

Mögen wir es nicht hoffen, aber sollte es weitere News und Absagen aus dem IT- und Gaming-Bereich geben, halten wir euch hier auf dem Laufenden. Daher: TBA