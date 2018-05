Conan Exiles – Was würde Conan tun?

Funcom veröffentlicht drei kurze Clips, die zeigen, wie Conan der Barbar an seine Grenze geht. Der Schrecken der Wüste, Wälder und aller Täler trifft in unserer Welt auf Gegner, die ihn das Fürchten lehren. Zum Glück können sich Spieler als wahre Barbaren auf PlayStation®4, Xbox One sowie PC ab dem 8. Mai 2018 in die Exiled Lands stürzen, ohne vorab die Herausforderungen selbst durchleben zu müssen.



Nach 14 Monaten verlässt Conan Exiles am 8. Mai nicht nur die Early-Access-Phase auf Xbox One und PC, sondern wird erstmalig auch für PlayStation®4 verfügbar sein. Ab diesem Tag können die Spieler herausfinden, wie sie in der Welt des ikonischen Barbaren Conan ihr Überleben sicher stellen können. Die philosophische Frage ist jedoch, wie funktioniert das umgekehrt? Was passiert, wenn Conan sich der Quest gegenüber sieht, ein schwedisches Möbelstück zusammenzubauen, auf einen Staubsauger trifft oder erstmalig in seinem Leben ein Flugzeug am Horizont erblickt?

Der Barbar selbst nimmt hierzu Stellung: „Man gab mir eine Schriftrolle, zehnmal gefährlicher und furchterregender als das Nekronomikon – ihr Titel: Aufbauanleitung!“