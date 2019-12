Conan Exiles ist dieses Wochenende kostenlos auf Steam spielbar

Neue Features, neue Dungeons, Mobs und Mounts – und Reiterkampf: Wer neugierig ist, wie sich Conan Exiles in den letzten Monaten entwickelt hat, hat Glück, denn dieses Wochenende ist der Titel kostenlos auf Steam spielbar.

Letzte Woche wurden die mit Spannung erwarteten Mounts und der Kampf zu Pferd in Conan Exiles eingeführt. Aber die Liste der Verbesserungen, die die Exiled Lands erfahren haben, geht weit über Transport und Kampf hinaus. Seit dem Early Access-Launch des Spiels 2017, wurden zahlreiche kostenlose Updates veröffentlicht. Neue Dungeons, gefährlichere Mobs und legendäre Items wurden eingeführt, Belagerungsmaschinen, Pets und Thrall-Leveling hinzugefügt und das Kampfsystem überarbeitet.

Nun lädt Funcom Spieler dazu ein, dieses Wochenende kostenlos auf Steam einen Blick auf Conan Exiles zu werfen.

Das kostenlose Wochenende startet heute um 19:00 Uhr und endet am Montag. Während dieses Zeitraums ist das Spiel außerdem mit einem Rabatt von bis zu 60% dauerhaft erhältlich.

Conan Exiles ist ein Open World Survival-Game, das in der wilden Welt von Conan dem Barbaren angesiedelt ist. Nach dem erfolgreichen Early Acceess-Launch im Januar 2017 wurde die Vollversion am 8. Mai 2018 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und entwickelte sich zu einem der meistverkauften Spiele in der Geschichte von Funcom. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Steam-Seite oder auf conanexiles.com.