Computex_2018: Roccat stellt neue mechanische Tastatur „Vulcan“ vor

ROCCAT Vulcan – Neue mechanische Tastaturserie mit

einzigartigem Desig

Mit dem Vulcan RGB Mechanical Keyboard präsentiert ROCCAT eine neue mechanische Tastaturserie und eine brandneue Design-Idee. Erstmalig ausgerüstet mit dem selbstentwickelten Titan Switch Tactile, besticht der ROCCAT Neuzugang aber nicht nur durch einzigartige Ästhetik, sondern ist eine der reaktionsschnellsten Tastaturen auf dem Markt.



Technische Innovation

Der von ROCCAT in Zusammenarbeit mit TTC entwickelte Titan Switch Tactile haucht dem Bereich mechanischer Tastaturen neues Leben ein. Der Schalter sorgt nicht nur für einen neuen Look, er ist auch bis zu 20% schneller als der Standard Cherry MX Schalter. Der Betätigungsweg konnte um 10% auf 1,8 mm reduziert werden. Gleichzeitig konnte die ROCCAT Firmware durch die Verwendung hochwertiger Komponenten optimiert werden, was eine Senkung der Entprellzeit von 5 auf 4 ms bedeutet, d.h. der Klick wird von dem angeschlossenen Computer um 20% schneller erkannt. Dank Advanced Anti-Ghosting mit sogenanntem NKRO (Full-N-Key-Rollover,) werden ausnahmslos alle Befehlseingaben vollständig registriert.

Exzellentes Tippgefühl

ROCCAT wollte einen schnellen Switch entwickeln, aber gleichzeitig ein exzellentes Tippgefühl gewährleisten. Eine solide Bauart, erstklassige Materialien sowie der optimale Auslösepunkt sind die Basis dafür und bieten ein hohes Maß an Präzision und Kontrolle. Das Standard-Tastenlayout mit bekannten Tastenabständen und -größen ist zudem sofort vertraut. Insgesamt ist die Tastatur sehr flach und mit einer magnetisch-abnehmbaren Handballenauflage ausgestattet, für Komfort auch in langen Gaming-Sessions. ROCCAT

Einzigartiges Design

Das Design des Titan Switch mit transparentem Gehäuse und reduzierten Tastenkappen lässt erstmals Einblicke in die Mechanik zu und sorgt mit hochwertigen Multi-Color-LEDs für beeindruckende AIMO Beleuchtungsszenarien. Jede Taste ist individuell konfigurierbar und kann in bis zu 16,8 Millionen unterschiedlichen Farben aufleuchten. Die Oberseite aus Aluminium garantiert besondere Robustheit, reflektiert den Anspruch eines Premium-Produkts und ist wichtiger Bestandteil des neuen ROCCAT Design-Konzepts. ROCCAT Vulcan ist in den Versionen 80 (119,99 €), 100 (149,99 €) und 120 (159,99 €) ab sofort im Vorverkauf bei Amazon.de und im ROCCAT Shop verfügbar.