Computex_2018: BallistiX stellt neuen Sport AT Arbeitsspeicher vor

Ballistix erweitert sein Gaming-Arbeitsspeicher-Portfolio um neue Sport AT-Module

Entwickelt für Gamer und TUF Gaming Alliance PC-Systemhersteller

Technische Daten:

Moduldichten von bis zu 16 GB

Ermöglicht maximale Geschwindigkeiten von bis zu 3000 MT/s

Kampferprobte Konstruktion und Leistung

Einzigartiger neuer Heatspreader ideal für TUF Gaming Alliance PC-Hersteller

Einfache Plug-and-Play-Installation

Eingeschränkte lebenslange Garantie

Ballistix, eine führende Marke für Gaming-Arbeitsspeicher von Micron Technology, kündigte heute eine neue Linie von Sport AT-Speicher in Zusammenarbeit mit der TUF Gaming Alliance von ASUS an. Entwickelt als eine Zusammenarbeit zwischen ASUS, Ballistix und anderen vertrauenswürdigen Industriepartnern, gewährleistet die TUF Gaming Alliance eine einfachere Konstruktion, beste Kompatibilität und komplementäre Ästhetik von den Komponenten bis zum Gehäuse.

„Wir freuen uns, unsere TUF Gaming Alliance-Partnerschaft mit Micron, einem branchenführenden Speicherhersteller, bekannt zu geben. Durch die enge Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung mit dem Fokus auf Kompatibilität können wir Produkte entwickeln, die sich nicht nur durch ihre Leistung auszeichnen, sondern auch die Ästhetik beibehalten, die Liebhaber verlangen“, so Sharon Pan, Division Director von ASUS Motherboard Channel PM Dept.

Ballistix Sport AT-Module sind in Dichten bis zu 16 GB und Geschwindigkeiten bis zu 3000 MT/s erhältlich und sind garantiert kompatibel mit ASUS TUF GAMING-Motherboards für schnelle, reibungslose Leistung. Die neuen Sport AT-Heatspreader wurden speziell entwickelt, um die Produkte anderer Mitglieder der TUF Gaming Alliance, darunter ASUS, Cooler Master und InWin, optisch zu ergänzen. Zusätzlich sorgen XMP 2.0-Profile für eine einfache Installation, unabhängig vom Kenntnisstand.

„Obwohl die Gaming-Community sehr vielfältig ist, hören wir, dass unsere Kunden immer wieder nach zwei Dingen fragen: nach DRAM, der nahtlos funktioniert, und Modulen, die ein großartiges Gesamtsystem bieten“, so Jim Jardine, Director of Ballistix DRAM Product Marketing. „Wir freuen uns nicht nur über die Zusammenarbeit mit ASUS, einer Best-in-Class-Marke, sondern auch über die Entwicklung von Produkten für die TUF Gaming Alliance. Dadurch können wir zwei der Faktoren, die für unsere Community am wichtigsten sind, erfüllen.“

PC-Gamer und professionelle eSports-Teams auf der ganzen Welt setzen auf Ballistix-Speicher, da er sich aufgrund der Fusion von Geschwindigkeit, Stil und Zuverlässigkeit als so leistungsstark erweist, wie das nur als Teil eines führenden Speicherherstellers möglich ist. Ballistix Sport AT-Module sind ab dem 10. Juli 2018 erhältlich. Für alle Ballistix-Speicher gilt eine eingeschränkte lebenslange Garantie. Um weitere Informationen über Ballistix Sport, Tactical und Elite Memory zu erhalten, besuchen Sie bitte die Seite www.ballistixgaming.de