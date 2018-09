Codemasters kündigt DiRT RALLY 2.0 an

Codemasters kündigt heute DiRT Rally 2.0 an, den lang ersehnten Nachfolger des bei Fans beliebten DiRT Rally, mit dem Motorsport- Fans und Rennspiel-Enthusiasten in den Genuss gelangen, mit den ikonischsten Off-Road-Fahrzeugen an spektakulären Rennen rund um den Globus teilzunehmen. DiRT Rally 2.0 übernimmt die Simulationswurzeln des Off-Road-Racing-Vorgängers, der bereits Spieler weltweit als Fans gewinnen konnte und erscheint am 26. Februar 2019 für das PlayStation 4 Computer Entertainment System, die Xbox One-Gerätefamilie inclusive der Xbox One X und für Windows PC.



Um die heutige Ankündigung gebührend zu feiern, veröffentlicht das Team von Codemasters einen faszinierenden Ankündigungstrailer, der sowohl im DiRT-YouTube-Kanal oder über den nachfolgenden Direktlink betrachtet werden kann.

DiRT Rally 2.0 führt Spieler an sechs unterschiedliche Rally-Örtlichkeiten rund um den Globus, wo sie mit einer Vielzahl spektakulärer Rally-Fahrzeuge aus unterschiedlichen Jahrzehnten über handgearbeitete Strecken jagen können. Das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Championship wird von Monster Energy präsentiert und bietet zur Veröffentlichung neben den Fahrzeugen der Saison 2018 auch acht der offiziellen WorldRX-Strecken.

“Wir freuen uns, endlich über DiRT Rally 2.0 sprechen zu können,” kommentiert Ross Gowing, Chief Games Designer bei Codemasters. „Rally hat für Codemasters einen unglaublichen Stellenwert und das ganze Team ist extrem darauf eingeschworen, die bestmögliche und authentischste Erfahrung, die ein Spiel bieten kann, abzuliefern.“

„Unsere passionierte und sachkundige Community hat uns dabei geholfen, aus DiRT Rally einen sehr speziellen Titel zu machen. Neben einer Gruppe von echten Rally-Fahrern, haben auch ausgewählte Community-Mitglieder mit uns zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir ihren hohen Anforderungen gerecht werden können.“ fügt Ross hinzu. „Wir haben überhaupt keine Skrupel, ein herausforderndes Spiel zu bauen. Eine echte Rally-Etappe mit einem echten Rally-Fahrzeug erfolgreich zu absolvieren ist nicht einfach und wir wollen, dass die Spieler den gleichen Adrenalinrausch erleben, wenn sie im Spiel ans Limit gehen.

