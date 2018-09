Claws of Furry ab sofort verfügbar

Der Entwickler Terahard hat heute bekannt gegeben, dass ihr neues Coop Actionspiel Claws of Furry ab heute zu kaufen ist. Das Spiel kostet 9,99€ und ist ab sofort für PC und Konsolen verfügbar. Aktuell gibt es bei Steam zum Beispiel 10% Rabatt. (8,99€)



In fünfzig Leveln voller Kampf und Chaos kratzen, hauen und schlagen sich die Spieler durch Horden von Gegnern, um ihren Meister aus den finsteren Klauen eines unbekannten Schurken zu retten. Claws of Furry bietet eine nahtlose Mischung aus moderner, rasanter Action und klassischem Arcade Beat’em Up. Es gibt vier verschiedene Spielumgebungen mit einzigartigen Gegnern, die für eine Herausforderung sorgen, die an Abwechslung nicht zu überbieten ist. Zahlreiche Modi wie Rogue-like und Arena sowie freischaltbare Outfits mit einzigartigen Boni erfordern unaufhaltsame Ninja-Katzenreflexe.

Besondere Features:

Arcade Beat’em Up Action

Mehrere Modi, darunter: Rogue-like, Arena, Pussycat und Lokaler Coop

Lokaler Coop mit bis zu 4 Spielern

Eine Vielzahl von thematischen Umgebungen und Gegnern

Freischaltbare Kostüme mit einzigartigen Gameplay-Eigenschaften

Schöne, liebevoll gestaltete Grafik

Einzigartiges Charakterdesign

Keine Angst vor Rogue-like – mit dem Pussycat-Modus kann das Spiel mit Checkpoints in jedem Level als klassisch-lineares Abenteuer gespielt werden. Die Spieler benötigen natürlich immer noch ein scharfes Auge und Taschen voller Katzen-Ninja-Fähigkeiten, um das Abenteuer zu überleben und ihren Meister zu befreien. Aber sie müssen sich dieser Herausforderung nicht alleine stellen: Eine Gruppe von bis zu vier Personen kann ihren kollektiven Zorn mit dem ultimativen lokalen Couch-Coop-Modus entfesseln!