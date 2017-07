City of Brass – Für PC und Konsolen per Gameplay-Video angekündigt

Bereits gestern wurde ein neuer Titel angekündigt: City of Brass. Hinter der Entwicklung von City of Brass steht mit dem Studio Uppercut Games ein Team von renommierten Entwicklern, das von ehemaligen Programmierern von Bioshock besteht.

City of Brass spielt in einem arabischen Ambiente, wo der Spieler in die Rolle eines Diebes springt. Aus der ersten Person heraus gilt es eine stetige Balance zwischen Beutezug und Flucht vor Gegnern zu finden. Der Clou an City of Brass ist der Permadeath, der euch nach dem virtuellen Ableben wieder von vorne starten lässt. Loguelike at it’s best sozusagen.

Als Zeitraum für die geplante Veröffentlichung gibt man die PC-Version für Herbst diesen Jahres an, während PS4 und Xbox One dann im Verlauf von 2018 starten sollen.