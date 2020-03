Child of Light und andere Ubisoft Spiele kostenlos

Ubisoft gab heute bekannt, dass Spieler zwischen dem 24. März, 14:00 Uhr und dem 28. März, 14:00 Uhr Child of Light kostenlos für PC via Uplay herunterladen können. Ebenfalls kostenlos verfügbar ist Rabbids Coding. Der Titel vermittelt die Grundzüge des Programmierens auf spielerische Art und Weise, indem Spieler ein von Rabbids überranntes Raumschiff aufräumen müssen.

Zusätzlich kann dieses Wochenende die Standardversion von Assassin’s Creed Odyssey kostenlos auf Xbox One, PlayStation 4 und PC via Uplay getestet werden. Die Spieler erkunden hierbei Athen und Sparta während des Peloponnesischen Krieges, segeln im Mittelmeer und kämpfen gegen aus der griechischen Mythologie bekannte Kreaturen. Kurzfristig wird am darauffolgenden Wochenende Ghost Recon Breakpoint kostenlos auf Xbox One, PlayStation 4 und PC via Uplay spielbar sein.

Mehr Informationen zu diesen Angeboten unter folgendem Link:

https://news.ubisoft.com/de-de/article/3XYmfeAgc2EurDptkfTia7/child-of-light-und-andere-ubisofttitel-kostenlos-spielbar

Weitere kostenlose Spiele, Wochenenden und Demos werden bald verfügbar sein. Weitere Updates gibt es hier: https://free.ubisoft.com/

Zudem gibt es noch bis zum 26. März Ubisoft Spiele stark preisreduziert im Ubisoft Store Spring Sale unter: https://ubi.li/yFMBs

Quelle: Pressemitteilung