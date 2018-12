Chapter Approved 2018 & War Zone Vigilus – pre Order

Nun dauert es nicht mehr lange und das große Jahresupdate 2018 kommt in unsere Hände – Chapter Approved. Die Vorbestellungen laufen und in wenigen Tagen dürfen wir uns alle über neue Missionen, Erweiterungen für die drei Spielmodi (Open, Narrativ und Matched), den Betacodex der Adeptus Sororitas und die heiß erwarteten Punkteanpassungen freuen!

Unser Review wird leider noch etwas dauern, doch um euch die Wartezeit etwas zu versüßen, ein paar tiefere Einblicke zu bekommen und schon mal ein paar erste Kommentare der Community zu hören, haben wir für euch zwei Videos von Spielern herausgesucht, die das CA18 bereits in den Händen halten dürfen. Diese sind, natürlich, beide auf englisch, daher vielleicht nicht für jedermann gedacht. Ihr solltet auch etwas Zeit mitbringen, denn die Berichte gehen bis zu drei Stunden – lange, aber dafür auch mit teils tiefen Einblicken und Gedanken!

StrikingScorpion82 ist ein sehr bekannter Youtuber, der bereits seit Jahren Videobeiträge zu Warhammer 40k macht, sowie auch Spiele aufnimmt und Beiträge zu taktischen Überlegungen bereitstellt.

Tabletop Tactics dürfte für viele DIE englischsprachige Gruppe sein, die den tiefgründigsten Einblick in das Spiel gibt. Da sie sowohl in der internationalen Wettkampfszene vertreten sind, wie aber auch für lustige „Szenespiele“ zu haben sind und viel Einblick in ihre Gedanken bieten, sind sie eine DER Anlaufstellen, wenn es darum geht, sich tiefer mit der Mechanik zu beschäftigen.

Auch für War Zone Vigilus gibt es ein paar erste Einblicke und Kommentare, die mehr umfassen als was man auf der Warhammer Community Seite bekommen hat. Auch hier verweisen wir gern auf StrikingScorpion82, bis wir unser Review präsentieren dürfen.

Ich hoffe ihr seit genauso gespannt und heiß auf das, was uns erwartet! Noch ein paar Tage, dann dürfen wir uns alle durch die neuen Bücher blättern. Also entstaubt das Gelände, bringt die letzten Highlights an euren Minis an und sucht schon mal die Würfel raus!

Bildquellen: Warhammer Community

Quellen: Youtube (StrikingScorpion82, Tabletop Tactics)