Cat Quest II – Teaser zum Katzenabenteuer

Katzenmenschen aufgehorcht: Wie der Entwickler The Gentlebros in einem neuen Teaser ankündigt, erscheint Cat Quest II: The Lupus Empire voraussichtlich Anfang 2019. Das bunte Rollenspiel wird für alle aktuellen Plattformen erhältlich sein: Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC!

Wie Hund und Katz?

Im Königreich der Katzen ist der Wolf los – denn das Lupus Empire stellt noch immer eine große Bedrohung für die Katzen von Felingard dar. Um dem Krieg endlich ein Ende zu bereiten, schließen sich zwei Rivalen zusammen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dabei bietet sich natürlich ein kooperativer Modus an, der nur eine von vielen Neuerungen darstellt. Unter anderem soll das Spiel eine offene Weltkarte, viele Waffenarten wie Schwerter und Stäbe, und noch mehr Zauber bieten.

Bis zum Release ist außerdem noch genügend Zeit, einmal einen Blick auf den ersten Teil zu werfen, der momentan zum Preis von 6,49€ auf Steam erhätlich ist. Zudem gibt es eine kostenlose Demoversion.