CastleStorm VR – Termin für PSVR steht

Besitzer einer Playstation VR-Brille dürfen sich freuen, denn mit CastleStorm VR kommt eine kleine Perle auf Sonys schwarze Konsole. Neben dem Releasetermin hat man auch gleich einen passenden Trailer veröffentlicht.

CastleStorm VR ist ein 2D Spiel und wird gerne vom Entwicklerteam der ZEN Studios als Tower-Defense-Brawler bezeichnet. Während der Spieler seine Einheiten im Kampf Richtung feindliche Burg aussendet, wird man in der VR-Version mitten rein versetzt in das Getümmel. Als Release wurde jetzt der 1. August angegeben, also noch gute 2 Wochen, bis es losgeht.