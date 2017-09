Werft die Motoren an! Cars 3: Driven to Win ist jetzt für PlayStation 4 und PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch und Wii U erhältlich ist. Cars 3: Driven to Win wurde von Avalanche Software entwickelt und ist das erstklassige Rennspiel, inspiriert vom kommenden Film Disney Pixars Cars 3.

Das Spiel bietet eine komplett neue, interaktive Erfahrung: Spieler können als Lightning McQueen, Cruz Ramirez, Jackson Storm oder andere beliebte Charaktere Rennen fahren und alle Tricks, Fertigkeiten und Kampftechniken erlernen, um der ultimative Meister zu werden.

Cars 3: Driven to Win setzt die Handlung nach dem letzten großen Rennen in Cars 3 fort und bietet einen brandneuen Hochgeschwindigkeits-Wettbewerb, der voller bekannter und neuer Gesichter ist. Spieler schwingen sich auf den Fahrersitz und stürzen sich an der Seite von Lightning McQueen und Cruz Ramirez in actiongeladene Abenteuer – als Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit dem rivalisierenden Rennfahrer Jackson Storm. Den Spielern stehen über 20 anpassbare, spielbare Charaktere zur Auswahl, einschließlich beliebter Helden aus dem Cars Franchise sowie Rennfahrer der neuen Generation. Zusätzlich gibt es mehr als 20 einzigartige Strecken in 13 legendären Rennumgebungen aus dem Film. In Cars 3: Driven to Win können Spieler ihr Rennabenteuer individuell gestalten und durch wiederholtes Spielen die volle Vielfalt an möglichen Erfahrungen erleben.

„Mit Cars 3: Driven to Win haben wir ein Spiel entwickelt, das die Spannung aus dem Film mit aufregenden Rennerfahrungen für Spieler aller Altersstufen und Erfahrungen verbindet“, sagt John Blackburn, Vizepräsident und Studioleiter, Avalanche Software. „Wir wissen, wie sehr Fans die Marke Cars und ihre Charaktere lieben und sind stolz darauf, das Spiel auf allen aktuellen und bisherigen Konsolen verfügbar zu machen, sodass mehr Familien gemeinsam Spaß mit dem Spiel haben können.“

In Cars 3: Driven to Win können Spieler ihre Fahrkünste für eine ultimative, erstklassige Renn-Erfahrung professionalisieren. Mit sechs spannenden Modi, in denen Spieler ihre Fähigkeiten üben und verbessern können, ermutigt das Gameplay die Spieler dazu, Erfahrungen zu sammeln und diese auszubauen, und darüber hinaus Belohnungen für ihre Fortschritte zu erhalten. Im Rennmodus können Spieler gegen Lightning McQueen und die restliche Gang antreten und für die ultimative Herausforderung einen Gang höher schalten. Im Kampfrennen sammeln die Spieler Power-ups und setzen sie ein. Dabei stellen sie ihre Autos in Rennen gegen Familie und Freunde auf die Probe, um der ultimative Champion zu werden. Um den Wettbewerb etwas spannender zu machen, sammeln und verwenden die Spieler im K.O.-Wettkampf eine Auswahl von Power-ups, um so viele Crashkarts wie möglich auszuschalten.

Wenn die Zeit abläuft, gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Beim Zeitfahren können Spieler versuchen, ihre persönliche Bestzeit zu schlagen und einen neuen Rekord aufzustellen. Für maximale Unterhaltung und Kreativität können Spieler den Spielplatz besuchen, wo sie Rennen fahren, Stunts ausführen, Herausforderungen abschließen oder einfach nur zum Spaß in ihrem eigenen Tempo herumfahren können. In der Stunt-Show können Spieler über Rampen rasen, um während des Sprungs so viele Tricks wie möglich auszuführen, um Punkte für erfolgreich durchgeführte Tricks und sichere Landungen zu sammeln. Cars 3: Driven to Win bietet ein spannendes, actiongeladenes Erlebnis und eine Rennerfahrung, in der jeder gewinnen kann, und Spieler mit ihrem Training und ihren Fertigkeiten sich einen Vorteil im Rennen verschaffen können.

Spieler können Cars 3: Driven to Win entweder zusammen mit ihren Freunden oder alleine erleben, um die verschiedenen Rennstile und -modi, die ihnen zur Verfügung stehen, zu perfektionieren. Für maximalen Spaß enthält das Spiel einen lokalen, kooperativen Modus mit geteiltem Bildschirm, in dem Spieler entweder gegeneinander antreten oder zusammen zu Hause spielen können. Familie und Freunde können ganz einfach jederzeit bei den Rennen – und dem Spaß – mitmachen.