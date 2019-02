Captain Marvel: Die ganze Geschichte – Comic Review

„Ihre Missionen als Heldin führten Carol Danvers bis in die Weiten der Galaxie. Jetzt kehrt Captain Marvel in ihre kleine Heimatstadt an der Küste zurück, wo dunkle Geheimnisse ihrer Familie ans Licht kommen. Außerdem nähert sich aus dem All eine gewaltige Gefahr. Von Bestseller-Romanautorin (Sixteen Moons) und Game-Entwicklerin (Destiny) Margaret Stohl.“

Autorin: Margaret Stohl

Zeichner: Erica D’Urso, Carlos Pacheco und Marguerite Sauvage

Stories: The Life of Captain Marvel 1-5

Preis: 16,99€

Release: 19.02.2019

Zum Comic

Captain Marvel: Die ganze Geschichte behandelt das Leben der jungen Carol Denvers. Auf 148 Seiten bekommt der Leser die volle Packung Carol Danvers. Inhalt des Comics sind die 5 Ausgaben „The Life of Captain Marvel“ aus 2018. Als kleinen Zusatz liegen zahlreiche Variant-Cover von verschiedenen Zeichnern bei, die als Cover des Comics dienen. Artworks und die Entstehung des Werks runden den Band um die Heldin ab.

Story

Captain Marvel: Die ganze Geschichte beginnt mit einem Rückblick auf die Kindstage von Carol. In ihrem kleinen eigenen Paradies mit ihrem Bruder JJ, Vater und Mutter. Die perfekte Familie, wie sie damals dachte, waren sie jedoch nicht. Dies lag größtenteils an dem aufbrausenden Vater. Die schlechten Erinnerungen verfolgten sie noch bis heute, in der Zeit als Mitglied der Avengers. Durch die aufgestaute Wut, die sie nicht mehr Atmen ließ, beschießt sie eine Auszeit zu nehmen.

Lange Zeit nach dem Tod des Vaters besucht die galaktische Heldin ihre Mutter und Bruder in dem idyllischen Ort ihrer Kindheit. Nach einem angespannten Gespräch mit der Familie scheint es, als komme alles in Ordnung, bis ihr Bruder ein Unfall baut. Zu allem Übel taucht noch eine Kree-Kriegerin auf und möchte der Mutter von Captain Marvel den gar ausmachen will. Während des Geschehens macht sie eine überraschende Entdeckung.

Fazit

Mit Captain Marvel: Die ganze Geschichte können Neuleser des Comic-Universums sich auf den kommenden Kino-Hit zum gleichnamigen Film vorbereiten. In diesem Comicbuch bekommt man einen Einblick in den Familienstammbaum von Carol Denvers und ihre engsten Vertrauten. Diese bilden auch zugleich das Fundament zur Herkunft ihrer Kraft. Ebenfalls wird das damalige Verhältnis zu Mar-Vell angeschnitten. Er sollte ausschlaggebend sein für ihre Kraft.

Die Geschichte um den „bösen“ Vater ist hingegen etwas platt und kommt im ersten Kapitel nur schwer in Gang. Nicht wirklich nachvollziehbar wird er als das schwarze Scharf dargestellt, das die Familie auseinander brachte und für Captain’s Aggressionen verantwortlich ist. Jedoch taucht im Verlauf der Story eine außerirdische Kriegerin auf, welche die Spannung anhebt und der wir eine überraschende Wende verdanken. Da war sogar Carol selbst sprachlos. Ein wenig Action und viel Familiendrama dürfte vielleicht nicht etwas für jeden. Dürfte aber immerhin für genug Hintergrundwissen zur Figur gut sein.

