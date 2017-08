Call Of Duty: WWII: erster Blick aufs Hauptquartier sowie mehr Multiplayer Gameplay

Durch das veröffentlichen des neuen Trailers bietet Activision und Sledgehammer Games einen Einblick in das Hauptquartier des Multiplayer Modus von WWII. Bei dem Hauptquartier handelt es sich um eine Art Lobby in der man verschiedene Tätigkeiten nachgehen kann.

Da momentan der Call of Duty WWII Enthüllungsmonat läuft hat Sledgehammer Games einen Trailer zum Hauptquartier veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Social Space in dem sich bis zu 48 Spieler aufhalten und an verschiedensten Aktivitäten teilnehmen können. Diese Aktivitätetn wären zum Beispiel Vorratskisten öffnen oder die neu erworbenen Waffen am Schiesstand zu testen, sowie Ziele mit den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden zu absolvieren. Zudem hat man die Möglichkeit SPieler zu einem Duell herauszufordern oder mit anderen Spielern via Voice-Chat zu kommunizieren.

Außerdem wird es tägliche und wöchentliche Herausforderungen geben die man Erfüllen kann um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Weiter Features im Hauptquartier sind zum Beispiel das Checken der Ranglisten, Nachrichten lesen oder aber Attribute andere Spieler anzusehen.

Call of Duty: WWII“ soll am 3. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.