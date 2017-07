Call of Duty: WW2 – Nazi Zombie Trailer veröffentlicht

Mit Call of Duty: WW2 kommt Ende des Jahres der nächste Ableger der erfolgreichen Shooter-Serie auf unsere Mattscheiben. Mittlerweile gehört der Zombie-Modus schon als fester Bestandteil dazu und so dürfen wir uns auf den Enthüllungstrailer zum diesjährigen Teil freuen.

Activision und Sledgehammer Games haben ihn also endlich aus dem Sack gelassen, den ersten Trailer für den Zombie-Modus von Call of Duty: WW2. Außer den bewegten Bildern gab man an:

Die Spieler begeben sich auf eine beängstigende, finstere und mysteriöse Reise nach Mittelburg, einem verschneiten bayrischen Dorf.Dort sollen sie unbezahlbare Kunstwerke wiederbeschaffen, die die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg gestohlen haben. Doch das Dorf beherbergt den geheimen Schlüssel zu einer unvorstellbaren und gewaltigen Kraft. Nichts ist in diesem Zombieschrecken, wie es scheint, wenn sich ein finsterer Plan enthüllt, eine unbesiegbare Naziarmee der Toten auferstehen zu lassen.

Wichtige Zutaten für die Entwicklung des Zombie-Modus waren demnach Angst und Schreckmomente, auf die man setzt. Dabei seien die Einflüsse von Dead Space und Romanen aus der Feder von John Carpenter ein wichtiger Faktor gewesen. Dadurch, dass die Spieler möglichst permanent von der Angst getrieben werden sollen, möchte man verhindern, dass die Zocker übermäßig campen.

Spätestens am 3. November dürfen wir selbst auf die Jagd gehen, denn dann erscheint Call of Duty: WW2 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Wir sagen deshalb spätestens, weil bereits eine Beta im Vorfeld angekündigt wurde.