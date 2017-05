Call of Duty- Neue Informationen zum Ausdauer System

Im kommenden Call of Duty Shooter von Sledgehammer Games gab es via Twitter ein neues Update. So wurde geleaked das man im kommenden Shooter wohl wieder die ein oder andere Atempause einlegen muss. Gefragt wurde das Thema von der Community und prompt gab es eine Reaktion von Sledghammer’s Co-Founder Michael Condrey

Die Call of Duty Community war es jetzt gewohnt das es möglich war seid Call of Duty Adwanced Warfare problemlos über die Map zu hasten ohne einen speziellen Perk, sondern lediglich durch das halten der Sprinten Taste. nachdem ein Fan der Shooter Reihe nun den Co- Founder von Sledgehammer Games persönlich via Twitter gefragt hatte wie es denn mit dem Thema sprinten aussieht. Die Entscheidung muss man natürlich jetzt nicht schlecht finden da ja der kommende Teil nicht in der Zukunft spielt sondern schon in vergangener Zeit und es logischerweise damals noch keine Exo Suites oder Cyborg ähnliche Fähigkeiten gab die einen Dauersprint zugelassen hätten.

Weiter und nähere Informationen wie das Spiel letztendlich aussehen gestaltet wird , wird es wahrscheinlich auf der diesjährigen E3 geben.

Call of Duty: WW2 erscheint am 3. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.