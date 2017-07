Call of Duty: Infinite Warfare – Launch-Trailer zum DLC „Absolution“

Seit gestern ist der dritte DLC für Call of Duty: Infinite Warfare für Playstation 4 erhältlich. Die Spieler auf PC und Xbox One müssen sich noch ein wenig gedulden, ehe sie dann auch zum neuen Absolution-DLC greifen dürfen.

Kernelement von Absolution ist der Inhalt „Attack of the Radioactive Thing“, indem man sich Zombies entgegenstellen muss, nachdem ein Experiment der Regierung so gründlich schief lief. Das ganze ist im Retro-Stil angelehnt und soll an Klassiker des Horrorfilms erinnern. Ferner stehen mit „Bermuda“, „Fore“, „Ember“ und „Permafrost“ gleich 4 neue Maps für den Multiplayer in den Startlöchern.