Call of Cthulhu: Accolade-Trailer veröffentlicht

Focus Home Interactive veröffentlicht einen neuen Trailer für das von Kritikern und Horrorfans hochgelobte Call of Cthulhu. Die Fachpresse ist sich einig, dass der düstere Ausflug nach Darkwater nicht nur Lovecraft-Fans das Fürchten lehrt. Call of Cthulhu, die offizielle Videospieladaption des Rollenspiels von Chaosium, ist seit 30. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich.

In Call of Cthulhu lüften die Spieler das Geheimnis hinter einer Reihe mysteriöser Todesfälle, bei dem nichts ist wie es auf dem ersten Blick scheint. Inspiriert von dem Cthulhu-Mythos aus der Feder von H. P. Lovecraft, werden wie Spieler in die Irre geführt, während groteske Kreaturen und schattenhafte Kulte mit dunklen Ritualen das Ende von allem herbeizuführen versuchen. Die Ermittlungen führen die Spieler in ein scheinbar undurchsichtiges Geflecht aus Verschwörungen, Kultisten sowie kosmischen Schrecken – und an den Rand des Wahnsinns. 1 of 19 Edward Pierce ist ein einfacher Mensch, mit wenigen Verbündeten in einer abgelegenen und bedrohlichen Umgebung. Die Spieler werden anderen Sterblichen gegenüber stehen und auf Gegner treffen, deren bloße Existenz über das menschliche Verständnis hinausgeht. Die direkte Konfrontation ist in diesem Fall die schlechteste aller Optionen. Nur die Kontrolle der eigenen Fähigkeiten, eine Flucht zum richtigen Zeitpunkt und Tarnung, sind die Schlüssel zum Überleben – doch vor dem Blick des Großen Träumers scheint es keine Flucht zu geben. Call of Cthulhu ist für PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich.