Das einzigartige Rhythmus-Action-Adventure ist ab sofort exklusiv im Nintendo eShop erhältlich

Alle Nintendo Switch-Fans können sich vom Rhythmus von Action und Abenteuer mitreißen lassen: Ab sofort ist Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, das neueste Spiel von Brace Yourself Games, im Nintendo eShop verfügbar. Der Titel verbindet die rhythmusbasierte Spielmechanik von Crypt of the NecroDancer mit den Helden, Items und Szenerien von Nintendos gefeierter Spielserie The Legend of Zelda. In der jüngsten Nintendo Direct-Präsentation war der Trailer zum Spiel zu sehen. Er zeigt Link und Prinzessin Zelda, wie sie ihre Gegner im Takt der Musik ausmanövrieren und besiegen.

Ob sich die Spielfigur bewegt, angreift, verteidigt, Gegenstände benutzt oder eine andere Aktion ausführt – jeder Zug in Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda erfolgt im Rhythmus des Soundtracks. Dieser besteht aus zahlreichen Neuarrangements der zeitlosen Musikstücke aus The Legend of Zelda. AbenteuerInnen mit Musik im Blut können wahlweise als Link oder als Zelda antreten, die über jeweils unterschiedliche Kräfte und Fähigkeiten verfügen. In einer zufallsgenerierten Oberwelt durchstreifen sie klassische Hyrule-Landschaften wie die Wüste oder die Verlorenen Wälder. Deren Abfolge ändert sich ständig, so dass kein Spieldurchlauf dem anderen gleicht.

Bereits eine falsche Bewegung kann das Ende der Spielfigur bedeuten – und damit den Verlust sämtlicher gesammelter Rubine, Schlüssel und Gegenstände. Damit die Reise beim nächsten Anlauf erfolgreicher verläuft, können Link und Zelda das Orakel aufsuchen und dort mit der spielinternen Währung nützliche Items kaufen, die ihnen bei ihrem nächsten Versuch weiterhelfen.

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda bietet verschiedene Modi für unterschiedliche Spielstile. Wer auf der Suche nach einer besonders anspruchsvollen Herausforderung ist, kann sich etwa am Permadeath-Modus versuchen: Wer hier aus dem Takt gerät und besiegt wird, büßt seinen gesamten Spielfortschritt ein und muss das Abenteuer von Neuem beginnen.

Action und Abenteuer, furchtlose Helden mit einzigartigen Fähigkeiten, tückische Bossgegner, eingängige Musikstücke und ein mitreißender Spielrhythmus: All das macht Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda zu einem taktvollen Spielspaß, den sich kein Nintendo-Fan entgehen lassen darf.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung