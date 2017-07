Bundesliga bleibt FIFA exklusiv

Jedes Jahr buhlen die beiden Fußballspiele FIFA und PES (Pro Evolution Soccer) um die Gunst der Spieler. Abgesehen von Unterschieden in Gameplay und genutzer Engine, sind es gerade die Lizenzen, die bei vielen Gamern das Zünglein an der Waage sind, um sich für einen der beiden Titel zu unterscheiden.

Im Falle der Deutschen Fußballbundesliga kann FIFA nun auf eine rosige Zukunft blicken.

Nicht nur, dass EA beim kommenden FIFA 18 mit dem DFB-Pokal und der 3. Bundesliga aufwarten kann, nein, der vielleicht noch viel größere Coup ist kürzlich in der Sicherung der Exklusivrechte für die Bundesliga gelungen. Diese konnte sich Electronic Arts für weitere 5 Jahre sichern. Bedeutet also, dass die Bundesliga bis zur Saison 2021/22 einzig und allein für FIFA exklusiv ist. Konami hat sich zwar ordentlich ins Zeug gelegt und deutlich mehr für die Rechte geboten, als es in der Vergangenheit der Fall war, letztlich konnte man EA aber nicht ausstechen. Und so bleibt für Pro Evolution Soccer im Falle dieser Exklusivrechte also mal wieder nur der zweite Platz hinter FIFA.

FIFA 18 erscheint am 29. September für PC, PS4, Xbox One, Switch, PS3 und Xbox 360. PES 2018 hingegen bereits einige Tage vorher am 12. September für die Systeme PC, PS4, Xbox One, PS3 und Xbox 360.