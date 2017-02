Buddy – Gaming-Stuhl aus Japan wird Verkaufsschlager

Wer stundenlang vor dem heimischen Fernseher zockt, der benötigt vor allem eins: Eine bequeme Sitzposition. Früher mussten Gamer ziemlich dicht am TV sitzen, da die kabelgebundenen Controller nur eine begrenzte Sitzweite zuließen. Heute, in Zeiten von Funk, Bluetooth und Wlan, genießen wir mehr Freiheiten. Und so dürfte es wohl sein, dass die meisten Konsoleros in einigen Metern Abstand auf der Couch sitzen und von dort aus dem Videospiel frönen.

Aber ist es auch das, was ein puristischer Gamer tatsächlich will?

Immerhin werden Grafiken immer schärfer, Texturen immer glatter und das Spielgeschehen immer realistischer. So gesehen macht es irgendwie sogar Sinn, sich doch etwas näher an den Fernseher zu setzen, um das Spiel in vollen Zügen genießen zu können. Geht aber nur selten, denn die Couch verschiebt man nicht einfach mal so und auf einem Stuhl möchte niemand von uns stundenlang sitzen.

Ein japanisches Unternehmen hat genau dies als potentielle Marktlücke erkannt und einen neuen Gaming-Stuhl entwickelt. Wobei es sich dabei irgendwie um gar keinen richtigen Stuhl handelt. Das Interessante: Binnen weniger Stunden wurde der Stuhl auf Twitter mehr als 100.000 mal retweetet und es gibt bereits jetzt schon über 2 Millionen Vorbestellungen.

Buddy – The Gaming-Chair „sitzt“ auf dem Boden und bietet für Zocker die angeblich perfekte Sitzposition. Dabei kann der Buddy in zwei verschiedenen Positionen aufgebaut werden und ist dadurch den Bedürfnissen anpassbar. Grund für den Starterfolg dürfte, neben dieser interessanten Bauweise, auch sein, dass der Buddy vergleichsweise günstig ist. Rund 5000 Yen kostet der Spaß, umgerechnet etwas über 40€. Ob der Buddy auch nach Deutschland oder Europa kommt steht derzeit noch in den Sternen. Bei dem Erfolg, der sich derzeit abzeichnet, dürfte das allerdings eine Frage der Zeit sein, bis auch wir in den Genuss kommen dürfen.

Quelle: rocketnews24