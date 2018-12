Breach – Die Klasse „Necromancer“ im Video vorgestellt

Für das kommende Koop-Action-RPG Breach wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. In diesem zeigt man uns die spielbare Klasse des Necromancers in vollen Zügen.

Breach enthält eine zweistellige Anzahl an Klassen, die jeweils in unzähligen Optionen angepasst werden können. Der Necromancer ist hierbei in erster Linie für dunkle Magien zuständig. Eine besondere Stärke ist die Erschaffung einer Armee von Untoten, die dann gemeinsam mit dem Necromancer in die Schlacht ziehen.

Bereis im Januar 2019 wird Breach bei Steam in die Early Access Phase gehen, bevor man dann im Laufe nächsten Jahres die Free-To-Play Veröffentlichung anstrebt. Alle weiteren Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite von Breach.