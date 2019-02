Braveland -Trilogie erscheint für Nintendo Switch

Wie Entwickler Tortuga Team nun angekündigt hat, erscheint die Braveland-Trilogie schon bald für Nintendo Switch. Die drei Titel Braveland, Braveland Wizard und Braveland Pirate sind voraussichtlich ab dem 7. März im eShop erhältlich.

Wer die Spielreihe noch nicht kennt – bei Braveland handelt es sich um ein strategisches Rollenspiel, in dem man jeweils in die Rolle eines einzigartigen Helden schlüpft. Im ersten Teil ist das der Sohn eines Kriegers, im zweiten ein Magier und im dritten schließlich ein Pirat. Sowohl das Ziel als auch der Look des Spiels ist demnach an diesen angepasst. Darüber hinaus bietet Braveland Gefährten, zufällig generierte Dungeons und Talentbäume.

Im Player-vs-Player-Modus haben Spieler die Möglichkeit auf einem Bildschirm gegeneinander anzutreten.