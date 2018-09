BRANDNEU bei Caseking – Der noblechairs HERO als SK Gaming Edition

Die weltbekannte Premium-Marke noblechairs präsentiert in Kooperation mit dem renommierten und erfolgreichen eSports-Team SK Gaming die streng limitierte noblechairs HERO SK Gaming Edition. Der Gaming Chair ist mit einem Bezug aus hochwertigem PU-Kunstleder überzogen und vereint wie alle noblechairs HEROs ein absolut edles Design mit der ergonomischen Sitzhaltung eines Office-Chairs. Ab sofort bei Caseking!

Der limitierte noblechairs HERO des bekannten eSports-Clans ist mit einem Bezug aus qualitativem PU-Kunstleder bezogen. Blaue Nähte und die weiße Umrandung des schwarzen Lederimitats sind die optischen Erkennungsmerkmale der SK Gaming Edition. Natürlich darf auch das SK Gaming-Logo nicht fehlen und so findet man jeweils eins auf der Kopfstütze und der Rückenlehne. Als HERO Gaming-Stuhl ist die SK Gaming Edition sehr atmungsaktiv, so dass man auch in hitzigen Situationen stets cool bleiben kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob man über Twitch mitfiebert oder selber zockt.

Die Features der noblechairs HERO SK Gaming Edition im Überblick:

– Modernes Design in Schwarz, Weiß & Blau

– Stufenlos einstellbare Lordosenstütze für den Lendenwirbelbereich

– Größere Sitzfläche und Rückenlehne, optimiert für lange Gaming-Sessions

– Vergrößerte 4D-Armlehnen mit Kaltschaumpolsterung

– Memory Foam in der Kopfstütze für hohen Komfort

– Bequeme & atmungsaktive Kaltschaumpolsterung

– Geeignet für Nutzer bis 150 kg

Eine optimale Ergonomie ist der entscheidende Faktor bei Stühlen, die über einen langen Zeitraum genutzt werden. Hierfür hat noblechairs auf mehrfachen Kundenwunsch eine justierbare Lordosenstütze in den HERO integriert, die sich stufenlos über ein Rad an den individuellen Lendenwirbelbereich anpassen lässt. So schmiegt sich die Rückenlehne des HERO an die natürliche Krümmung des Rückens im Lendenbereich und sorgt für eine natürliche Sitzhaltung.

Darüber hinaus hat noblechairs nicht nur die Armlehnen, sondern auch die Rückenlehne und die Sitzfläche vergrößert. Zusätzlich ist beim HERO die Kopfstütze mit Memory Foam, also einem Formgedächtnispolymer, gefüllt. Er stellt sicher, dass die Kopfstütze besser an die individuelle Kopfform angepasst wird. Damit bieten die HERO-Gaming-Stühle noch mehr Komfort als je zuvor – am liebsten möchte man gar nicht mehr aus dem HERO aufstehen.

Die HERO-Serie wird dank maschineller Fertigung mit derselben Sorgfalt produziert, wie auch die renommierten noblechairs EPIC- und ICON-Gaming-Stühle. Ein Stahlgerüst, ein Fußkreuz aus Vollaluminium und eine Gasdruckfeder der Sicherheitsstufe 4 sorgen für hohe Stabilität. Die atmungsaktive und formstabile Kaltschaumpolsterung ist mit hochwertigem PU-Kunstleder oder Echtleder in verschiedenen Farbkombinationen überzogen.

Die noblechairs HERO SK Gaming Edition bei Caseking: https://www.caseking.de/hero-sk

Der noblechairs HERO ist ab sofort als SK Gaming Edition zum Preis von 419,90 Euro bei Caseking erhältlich und voraussichtlich ab 28. September verfügbar.