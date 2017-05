Ende dieser Woche startet ein neuer Action-Sci-Fi Thriller für das Heimkino durch. Diesmal geht es um den Kampf zwischen Mensch und seiner Kreation in der Zukunft: Humanoiden. Am 19. Mai erscheint Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit auf Blu-Ray und DVD. Wir haben uns schon mal die Blu-Ray angeschaut und klären in dieser Review was diese mit sich bringt.

Film

HUMANOID ist ein apokalyptischer Kampf zwischen Elitesoldaten und künstlichen Menschen, um das Überleben und den Fortbestand der letzten Menschheit im Jahr 2307 zu sichern.

2307: Die Erde ist zu einem Eisplaneten geworden und ein von Menschenhand kreierter Virus hat 75% der Menschheit vernichtet. Die Überlebenden vegetieren unter der Erde dahin, da sie die Temperaturen an der Oberfläche nicht lange aushalten könnten. Dort regieren nun Humanoiden, die von den Menschen gesteuert werden. Eines Tages bricht der Humanoid AHS aus, um eine Revolte gegen die Menschen zu starten. Ein General sendet eine Spezialtruppe, um ihn zu erledigen.

Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit schafft es mit seinem düsteren Endzeit-Setting eine gewisse Atmosphäre aufzubauen. Wer die Metro-Reihe gelesen oder gespielt hat, wird einige parallelen erkennen können. Doch leider hat der Film bis auf das interessante Setting sowie deren Inszenierung nur wenig zu bieten.

Die Dialoge sind leider schwach und bringen oft im aktuellen Kontext nichts voran. Über die Story selbst kann gestritten werden, denn sie bringt nicht wirklich bahnbrechende Neuerungen, ist aber auch grundsätzlich nicht von Beginn an vorherzusehen.

Die Blu-Ray

Die Blu-Ray erscheint in einem normalen Keep-Case mit einem Wendecover. Allerdings ist nicht für alle Auflagen ein Wendecover garantiert. Der Film mit einer Laufzeit von 102 Minuten ist in deutscher und englischer Sprache in DTS-HD 5.1 Master Audio-Qualität vorhanden. Als Untertitel ist jedoch nur Deutsch vorhanden.

Sehr schön dagegen ist, dass die vorhandenen Extras in HD vorhanden sind. Zu den Extras zählen neben einer Trailershow, die die aktuellen Titel aus dem Hause Ascot Elite Home Entertainment vorstellt, der Originaltrailer des Films sowie die gelöschten Szenen.

Fazit

Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit ist vielleicht kein AAA-Titel, allerdings finde ich sein Setting persönlich sehr interessant. Jedoch hätte ich mir für die Handlung eine bessere Umsetzung gewünscht, die dem Zuschauer alles etwas glaubwürdiger darstellt. So bleibt der Film leider nur ein Versuch einen atmosphärischen Endzeitfilm abzugeben, was ihm leider nur zum Teil gelingt. Mit etwas mehr Mühe am Drehbuch und der Schauspieler hätte Humanoid deutlich besser werden können.

Für einen Blu-Ray-Abend kann Humanoid – Der letzte Kampf der Menschheit aber doch einmal herhalten. Denn die Dialoge sind hinterher betrachtet doch sehr amüsant.

