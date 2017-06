Blizzard und Twitch – Neue Partnerschaft

Blizzard und Twitch wollen enger zusammenarbeiten und vereinbaren hierzu einen 2 Jahres Deal.

Einige der beliebtesten Turniere, sollen in Zukunft verstärkt zum Live mitfiebern auf Twitch erhältlich sein, das besagt ein 2 Jahres Deal den man mit Blizzard Entertainment ausgehandelt und unterschrieben hat. Dem beliebten Streaming-Dienst wurden so die Livestream Rechte zugesprochen für die populärsten Turniere im E-Sport. Turniere wie die Overwatch Apex League und Premiere Series, Hearthstone Championship und die Global Games, StarCraft 2 World Championship Series, Heroes of the Storm Global Championship und World of Warcraft Arena Championship.

Als zusätzlichen Bonus werden alle Twitch Prime Mitglieder diverse Bonus Gegenstände für die jeweiligen Spiele ergattern können, wie z.B. eine goldene Lootbox für Overwatch, dieser garantiert einen legendären Gegenstand. Weitere Extras sind geplant für die Abonnenten der Twitch Channel, diese sind aber noch nicht veröffentlicht.

Blizzard Mitarbeiter Frank Pearce sagt dazu: „Wir haben tolle Erfahrungen und eine lange Vergangenheit mit Twitch. Wir sind aufgeregt, da diese Vereinbarung uns helfen wird die aufregendste E-Sport Action, in die Welt der Twitch und Blizzard E-Sport Fans zu bringen. Kevin Lin, COO von Twitch sagt in einem Pressebericht: „Unsere konstante Entwicklung, der interaktiven Funktionen und unsere riesen Community erlauben uns das Wachsen der Blizzard E-Sport Szene zu unterstützen, in einer Weise um unsere beiden Fans zufriedenzustellen. Blizzard Entertainment wird auch weiterhin, über die eigene Website, die erste Wahl für die Live-Streams bleiben, aber diese Vereinbarung soll für noch stärkere Zuschauerzahlen sorgen, wenn man bedenkt wie populär die Plattform Twitch ist in der Gaming Szene ist das schon fast sicher.