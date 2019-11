Bless Unleashed startet in die Open Beta

BANDAI NAMCO Entertainment America Inc., hat heute die Open Beta für Bless Unleashed exklusiv auf den Geräten der Xbox One Familie gestartet – inklusive Xbox One X 4K und HDR-Features.

Ab heute, dem 7. November 2019, bis zum 21. November 2019, gibt die Open Beta von Bless Unleashed Spielern einen tiefgreifenden Einblick in das Action-MMORPG bevor das Spiel Anfang 2020 erscheint. Die Open Beta wird es dem Entwicklungsteam ermöglichen, die Systeme des Spiels zu testen und die Serverstabilität sicherzustellen sowie mit der Community zu interagieren, um von den Spielern wertvolles Feedback vor dem Launch zu erhalten.

Erhöhter maximal Level für Beta Teilnehmer

Bless Unleashed spielt in der wunderschönen und gefährlichen Welt von Lumios, gewaltige Herausforderungen und immense Belohnungen warten auf die Spieler, die mutig genug sind, sich Raids, Dungeons und dem tiefgründigen Handwerkssystem und vielem mehr zu stellen. Die Spieler, die an der Open Beta von Bless Unleashed teilnehmen, bekommen eine Erhöhung des maximalen Levels auf 30. Und sollten diese Abenteurer zum vollen Free2Play-Release von Bless Unleashed zurückkehren, erhalten sie den speziellen Titel „Breaker of Games“ und einen siebentägigen Bonus, der In-Game-Währung und XP-Boosts freischaltet.

Bless Unleashed enthält eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, die für Hardcore-MMO-Spieler entwickelt wurde. Komplexe Kombo-Mechaniken, Möglichkeiten zur Charakterindividualisierung und kooperativer und kompetitiver Multiplayer bieten eine schier unendliche Menge Inhalte, die die Spieler in den Bann ziehen werden. Da Bless Unleashed mit der Unreal Engine 4 entwickelt wurde, bietet diese Fantasy-Welt unglaubliche Visuals und macht das Spiel so zu einem der beeindruckendsten MMORPGs, die je für Konsolenspieler entwickelt wurden. In Bless Unleashed begeben sich die Spieler auf ein Abenteuer durch eine offene, persistente Welt, in der mystische Monster die Gegend durchstreifen und Spieler-gegen-Spieler-Schlachten jederzeit stattfinden können.

Weitere Informationen zu Bless Unleashed gibt es unter https://blessunleashed.com. Folgt uns auf Facebook oder werdet Teil der Konversation auf Twitter.

Quelle: Bandai Namco PM