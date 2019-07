Koop-Shooter Blazing Chrome erscheint heute

KI-Horden zerballern und die Menschheit retten – futuristischer Koop-Shooter Blazing Chrome ab 11. Juli für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich

Publisher The Arcade Crew und Entwickler JoyMasher veröffentlichen heute die Schlacht um das Überleben der Welt – in Form von Blazing Chrome, einem Run-and-Gun-Titel mit Koop-Fokus, der sich das goldene Zeitalter der Sidescrolling-Shooter zum Vorbild genommen hat. Die klassische Hommage an die münzfressende Hochzeit der Spielhallen erscheint am 11. Juli für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One und kostet 16,99 Euro.

The Arcade Crew hat einen passenden Retro-Gameplay-Trailer veröffentlicht, der den Aufstand der Menschheit feiert, um die beiden führenden Krieger des Widerstands richtig vorzustellen: Marva, eine Soldatin, die hier ist, um Kaugummi zu kauen und Gegnern in den Arsch zu treten; und Doyle, ein Roboter, der einen überaus tödlichen Sinneswandel hatte.

Mit einem vielfältigen Arsenal an unverwechselbaren Waffen, knallharten Mechs und Fahrzeugen, sowie freischaltbaren Charakteren, die helfen, die rücksichtslose Unterdrückung der KI-Armee einzudämmen, spielt sich Blazing Chrome genau so, wie man klassische Actionspiele in Erinnerung hat. Joymasher’s moderne Raffinessen in diesem befriedigenden Shoot-Em-Up-Spiel sorgen dafür, dass sich das Verschrotten von Horden von mechanisierten Feinden und hochhausgroßen Bossen genau so angenehm anfühlt, als würde man wieder auf das Hoverbike steigen, das man seit Jahren nicht mehr gefahren ist.

1 of 5

Um sich vollständig auf das Aussterben der Menschheit vorzubereiten, informieren sich Spieler über Blazing Chrome, indem Sie http://joymasher.com besuchen und dem Spiel gleich auch noch auf Twitter oder Facebook verfolgen.

Quelle: Pressemitteilung