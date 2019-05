Blades of Time: Hack ‘n’ Slash Klassiker erhält Switch Remaster

Hacken, Stechen, Zuschlagen – Setze mächtige Nahkampf-Angriffe in actiongeladenen Kämpfen ein und drehe die Zeit zurück!

Blades of Time, das Hack ‘n’ Slash Action-Adventure, das Spieler in actiongeladenen Kämpfen mit Schwertern, Feuerwaffen und Magie sogar die Zeit zurückdrehen lässt, wird am 14. Mai offiziell auf der Nintendo Switch veröffentlicht. Das Spiel ist eine verbesserte Version von Gaijin Entertainments PC-Klassiker, der noch immer ein Favorit vieler Fans ist und momentan allein auf Steam 86% positive Reviews genießt. Schon bald können sowohl alte als auch neue Fans Blades of Time dank der Flexibilität der Nintendo Switch jederzeit und überall erleben. Neben der Story bieter der überarbeitete Mehrspieler-Modus packende MOBA-Gefechte, bei denen die teilnehmenden Spieler gemeinsam mit Horden an NPC-Monstern gegen die Armeen ihrer Gegner ausrücken.

In der Einzelspieler-Kampagne macht sich die wagemutige Schatzsucherin Ayumi auf die Reise zu einer uralten Insel, um die verborgenen Schätze einer seit langem verlorenen Zivilisation zu finden. Um sich gegen die Horden an gegnerischen Monstern und anderen magischen Kreaturen zu behaupten, kann sie mehr als 40 einzigartige Angriffe ausführen und mächtige Nahkampf-Kombos, Feuerwaffen und Magie einsetzen und sogar die Zeit zurückdrehen.

Mit Ayumis Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, können Spieler eine schier endlose Anzahl an Strategien im Kampf gegen Monster und andere Gegner einsetzen. Nach dem Zurückdrehen der Zeit um einige Sekunden führt Ayumis Zeitschatten die Aktionen des Spielers erneut aus, während der Spieler selbst erneut mit Ayumi in den Angriff übergeht. Mit der zusätzlichen Feuerkraft oder Ablenkung können sogar die größten Horden an Gegnern und die mächtigsten Endgegner besiegt werden. Die Fähigkeit kann wiederholt eingesetzt werden, sodass es bis zu fünf von Ayumis Zeitschatten gleichzeitig geben kann.

Jene Spieler, die bereit sind, die Schwerter mit echten Mitbewerbern zu kreuzen, können sich einem herausfordernden Mehrspieler-Modus stellen, der die Hack ‘n’ Slash Gefechte auf einzigartige Weise mit MOBA-Elementen verknüpft. Spieler können unter einer Vielzahl an Heldinnen und Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Talenten wählen. Jeder Spieler übernimmt das Kommando über eine Festung und eine Armee an NPC-Monstern, mit denen die Festungen der Gegner zerstört werden müssen.

Quelle: Pressemitteilung