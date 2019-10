Blacksad: Under the Skin: Neues Gameplay Video

Microïds, Pendulo Studios und YS Interactive zeigen heute brandneue Gameplay-Eindrücke ihres narrativen Adventures Blacksad: Unter the Skin. Das 20-minütigen Video gestattet Spielern tiefere Einblicke in die cineastische Film-Noir-Stimmung und die verschiedenen Gameplay-Mechaniken des packenden Detektiv-Abenteuers.

In Blacksad: Under the Skin sind Befragungen und das Suchen von Hinweisen nur der Anfang, wenn es um die Aufklärung des Todes von Box-Trainer Joe Dunn und des Verschwindens seines Schützlings Bobby Yale geht. Folgende Gameplay-Mechaniken dürfen Spürnasen außerdem anwenden:

Ermittlungsphasen und Schlussfolgerungen

Im Lauf der Geschichte erhalten Spieler die Möglichkeit, die verschiedenen Schauplätze von Blacksad: Under the Skin – abhängig von der jeweiligen Situation mit mal mehr und mal weniger Freiheit – zu erforschen, um Hinweise zu finden und mögliche Zeugen zu befragen. Der Spieler in seiner Rolle als John Blacksad muss diese gesammelten Hinweise im Anschluss analysieren und die korrekten Schlussfolgerungen ziehen. Das Schlussfolgerungs-System ermöglicht es virtuellen Detektiven, verschiedene Elemente wie Anhaltspunkte und Beobachtungen miteinander zu verbinden, um neue Theorien zu entwickeln und weiterführende Spuren aufzudecken. Wenn die Verknüpfung stimmt, wird John Blacksad zu einer Schlussfolgerung kommen, liegt der Detektiv falsch, stehen ihm die Hinweise für einen weiteren Versuch zur Verfügung.

Multiple Choice-Dialoge

Im Dialog-System kann der Spieler Gespräche in verschiedenen Richtungen lenken. Er sollte dabei die Optionen wählen, die aus seiner Sicht die Nützlichsten für eine erfolgreiche Ermittlung sind. Diese Auswahl hat einen direkten Einfluss auf Blacksads persönliche Entwicklung und seine Beziehungen zu anderen Charakteren, ebenso auf zukünftige Gelegenheiten in der Ermittlungsarbeit. In einigen Fällen haben Detektive zusätzlich die Möglichkeit, einfach zu schweigen, was Blacksads Persönlichkeitsprofil, welches sich bei jedem Spieler einzigartig entwickelt, ebenfalls direkt beeinflusst.

Katzen-Sinne

Eine Katze zu sein, verschafft Blacksad einige bedeutende Vorteile. Seine messerscharfen Sinne wie seine Sehkraft, sein Geruchssinn und sein Gehör helfen ihm bei der genaueren Analyse verschiedenster Situationen. Mit Hilfe dieser Sinne können Spieler zuvor nicht erkennbare Details entdecken, die den Lauf der Ermittlung entscheidend voranbringen werden.

Quick Time Events

Quick Time Events hängen mit verschiedenen Handlungen oder Action-Szenen zusammen und müssen, um im Spiel weiterzukommen, erfolgreich gemeistert werden (Bei Misserfolg muss die Szene wiederholt werden). Die Spieler werden mit zwei Arten von Quick-Time-Events konfrontiert: Es muss im richtigen Moment ein bestimmter Button gedrückt werden oder es muss eine Leiste durch wiederholtes Drücken eines Buttons aufgefüllt werden.

Über Blacksad: Under the Skin

New York, Anfang der 1950er Jahre: Joe Dunn, Besitzer eines Box-Clubs, wird tot aufgefunden. Zur gleichen Zeit verschwindet der aufstrebende Box-Star Robert Yale, der in Kürze für den wichtigsten Kampf seiner Karriere in den Ring steigen soll, auf mysteriöse Weise spurlos. Joes Tochter, Sonia Dunn, übernimmt an Stelle ihres Vaters die Leitung des Clubs und sieht sich mit dessen desaströser finanziellen Lage konfrontiert. Sie beauftragt Privatdetektiv John Blacksad, das Verschwinden von Yale zu untersuchen und den Mann möglichst schnell zu finden. Der mit Spannung erwartete Boxkampf rückt immer näher und das Überleben des Box-Clubs hängt von Bobby Yales Antreten ab. Während der Ermittlungen taucht John Blacksad immer tiefer in eine Welt aus Korruption und Verbrechen ein.

Blacksad: Under the Skin erscheint im Vertrieb durch astragon Sales & Services am 14. November 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC in einer Limited Edition sowie für PlayStation 4 und Xbox One in einer Collector’s Edition. Am 28. November 2019 erscheinen dann die Limited Edition und Collector’s Edition von Blacksad: Under the Skin für Nintendo Switch.

Quelle: PM