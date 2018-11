Black Butler Band 1 – Flashback Manga Review

„Ein teuflisch guter Butler ist Sebastian Michaelis, der dem Familienoberhaupt der noblen Phantomhives dient. Teuflisch ist hier wörtlich zu nehmen, denn Sebastian ist wirklich ein Dämon, mit dem das Oberhaupt der Phantomhives einen Pakt schloss. Seitdem hat er nicht nur die wichtigste Position in der Dienerschaft inne, sondern ist auch Leibwächter und Auftragskiller in Personalunion! Earl of Phantomhive ist der 12-jährige Ciel, der nicht nur das Familienunternehmen führt, sondern in seiner Funktion als Earl auch ein wichtiger Vertrauter Königin Victorias ist. Denn sie verlässt sich darauf, dass jede Gefahr diskret und schnell durch die Phantomhives beseitigt wird…“

Manga: Yana Toboso

Deu. Verlag: Carlsen Manga!

Preis: 6,95 €

Black Butler ist ein Mystery-Manga von Yana Toboso. Nicht nur die Maids sind unter den Otakus beliebt, die Butler ziehen gleich auf und servieren spannende Storys. Für die deutsche Herausgabe ist Carlsen Manga! verantwortlich.

Inhalt

Black Butler Band 1 erzählt eine Geschichte über einen sehr talentierten Butler namens Sebastian Michaelis. Er kann nahe zu alles und ist ein Meister in allen Bereichen. Dienen tut er einem jungen Kind namens Ciel Phantomhive einem Adligen in England. Zur Seite stehen ihm seine Kollegen Finnian der Gärtner, Maylene das tollpatschige Hausmädchen und der Küchenchef Bard. Das Chaoten-Trio verursacht jedoch meist Probleme, um die sich der engagierte Butler kümmern muss.

Ciel Phantomhive ist früh in die Geschäftswelt eingestiegen. In den Kinderschuhen unterstützte er ein fast pleite gegangenes Süß-und Spielwaren Unternehmen. Jetzt ist es eines der bekanntesten und erfolgreichsten in England. Da sich auch Ciel immer weiter für sein England interessiert und in der Geschäftswelt Interessenkonflikte entstehen, muss der Butler das ein oder andere mal den Personenschützer spielen.

Über Black Butler

Der Butler Sebastian Michaelis ist ein Perfektionist in seinem Werk. Er managt so gut wie alles für den letzten Phantomhive. Seine Kollegen folgen seinen Befehlen strickt, nur dass es meist in einem Chaos endet. Vor allem die tollpatschige Haushälterin Maylene verursacht den ein oder anderen Unfall. Doch für jedes Problem hat der Black Butler eine schnelle Lösung parat. Natürlich darf der Empfang der Geste nicht fehlen, die mit dem Ciel Phantomhive zusammenarbeiten. Sogar sie sind von Sebstian begeistert.

Das britische Königreich wird zeitweise von einer Mafia auf Trab gehalten, die ihre auf deren Boden erweitern wollen. Um Druck auszuüben entführen, sie den jungen Ciel. Jetzt muss Sebastian zusätzlich zum Personenschützer werden. Er setzt alles daran seinen Herrn aus den Klauen des bewaffneten Ferro-Clan befreien.

Fazit

Black Butler Band 1 ist ein Mystery Manga den ich in die schwarze Szene zuordnen würde. Wie auch Yana Toboso selbst behauptet, ist ein Butler in der Hauptrolle etwas Ungewöhnliches. Vor allem in dem Aspekt, dass seine Talente ihn wie ein Allrounder erscheinen lassen und man sich selbst so einen Butler wünscht.

Die 210 Seiten bieten auf 4 Kapitel verteilt eine spannende Geschichte aus dem bunten Leben des Hauses Phantomhive. Was am Anfang als normale Handlung aus dem Leben eines Butlers beginnt, entpuppt sich als verrücktes Abenteuer. Später wird es auch ziemlich teuflisch, den die letzten Seiten halten einen Wow-Effekt parat und machen Lust auf mehr. Zu empfehlen für Fans von mysteriösen und finsteren Geschichten.

> Hier geht es zur Flashback Manga Review von Monster Hunter Flash Hunter Band 1.

Vielen Dank an Carlsen für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: Carlsen

LESEPROBE