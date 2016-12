Bis zum Horizont: Towards the Horizon

Bei „Bis zum Horizont“ handelt es sich um einen Fotoband von Emil Gataullin in den sich neben den bekannten Schwarzweiß-Fotos auch farbige Bilder geschlichen haben. In unserem Review erzählen wir euch, was ihr von dem Fotoband erwarten dürft.

Inhalt

Er sieht, was andere übersehen würden. Er zaubert mit dem Nichts. Er schafft es, auch aus banalsten Alltagsszenen Bilder von besonderer Magie zu machen. Der russische Fotograf Emil Gataullin ist ein Meister der poetischen Schwarzweiß-Fotografie; einer Fotografie, die an Henri Cartier-Bresson denken lässt. Sein Thema: das russische Dorf, das Leben fernab der großen Entscheidungen und Sensationen. Gataullins Werk ist zugleich Dokumentation wie fotografisches Gedicht, es tanzt auf dem Grat zwischen bewusster Kargheit und Zurückhaltung und zärtlicher Komposition. Gataullins Bilder sind weder verklärend noch zynisch. Sie sind eine Liebeserklärung an ein Russland, das jenseits von Moskau beginnt. Sie schreiben dem Betrachter nichts vor – und sind gerade deshalb so geheimnisvoll.

Faszination des Alltäglichen

Emil Gautallin schafft es alltägliche Situationen mit Bildern festzuhalten die einen vollkommen in den Bann ziehen. Dabei hat er einen Blick für faszinierende Situationen abseits von Moskau. Der Fotoband hat einen hochwertigen Umschlag und das Hardcover selbst ist hervorragend verarbeitet. Die Bilder sind gestochen scharf und gehen teilweise über zwei Seiten. Wir fanden es sehr gut, dass neben seinen Schwarzweiß-Aufnahmen auch einige Farbfotos in den Fotoband gekommen sind. Vor einem Kauf empfehlen wir euch bei Google einige seiner Werke anzuschauen um herauszufinden, ob der Fotoband etwas für euch ist.

Fazit

Falls ihr die Fotos von Emil Gataullin mögt, ist dieser Fotoband allein aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung jeden Cent wert. Die wunderbaren Bilder sind perfekt aufbereitet worden und wir blättern immer wieder gerne durch diese Sammlung.

Eckdaten

Umfang: 256 Seiten

Preis: 49,90 Euro

VÖ: 10. Oktober 2016