Biostar stellt SSDs der S100 Serie vor

BIOSTAR, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Speicherprodukten, kündigt die SSD der S100 Plus Serie an, ein erschwingliches Solid-State-Drive (SSD) mit hervorragender Leistung für Upgrades von Laptop- und Desktop-Computern. Integriert in einem wunderschön gestalteten 2,5-Zoll-Unibody mit ultraflachem 7,0-mm-Gehäuse, das sich durch ein extrem stabiles, stoßfestes Design auszeichnet. Die SSDs der S100 Plus Serie sind mit 240 GByte und 480 GByte erhältlich. Dadurch wird das Aufrüsten oder Ersetzen früherer Speichergeneration einfacher denn je.

Mit der SATA3-Schnittstelle mit 6 Gbit/s verfügt das S100 240GB Plus über sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 510 MByte/s bzw. 370 MByte/s und das S100 480GB Plus Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 540 MByte/s bzw. 460 MByte/s für ultraschnellen Zugriff auf Spiele oder Software. Verglichen mit herkömmlichen Festplatten stellt die Lese-/Schreibgeschwindigkeit dieser SSDs eine Leistungsverbesserung von rund 200 bis 300 % dar und bieten völlig neue Spielerlebnisse und Arbeitserfahrungen.

Die SSDs der S100 Plus Serie verfügen über ein ultraflaches Metallgehäuse mit einer Höhe von nur 7,0 mm und sind somit selbst für die schlanksten Laptops geeignet. Dank des patentierten, stoßfesten Designs, das für Gamer oder Inhalteentwickler von entscheidender Bedeutung ist, ist es äußerst stabil. Die SSDs der S100 Plus Serie sind mit einer hochwertigen Platine mit sechs Schichten ausgestattet, wodurch sie in rauen Umgebungen (bis zu 70°C) extrem langlebig ist und dabei reibungslos funktioniert, um den hohen Anforderungen von Hardcore-Anwendern gerecht zu werden.

Der Hersteller Biostar freut sich, mit den erschwinglichen SSDs der S100 Plus Serie ultraschnelle und extrem haltbare SSDs für alle Spieler anbieten zu können,” sagt Kevin Cheng, Global Marketing Manager von BIOSTAR. ”Neben unseren beliebten Motherboards und Grafikkarten der RACING-Serie bieten wir jetzt eine größere Auswahl an Komponenten für Gamer, die die beste Leistung aus ihren Systemen herausholen möchten.”

BIOSTAR baut sein Angebot an PC- und Laptop-Komponenten für Gamer und Content-Entwickler weiter aus. Die SSDs der S100 Plus Serie sind ideal für die Verbesserung von Spiel- und Arbeitsleistung zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis. Das S100 240GB Plus kostet 35 US-Dollar und das S100 480GB Plus 59 US-Dollar.

Weitere Informationen zur BIOSTAR S100 Series Plus SSD Serie gibt es hier:

S100-240GB Plus: https://www.biostar.com.tw/app/en/ssd/introduction.php?S_ID=22

S100-480GB Plus: https://www.biostar.com.tw/app/en/ssd/introduction.php?S_ID=23