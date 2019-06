BIOSTAR Motherboards integrieren VIVID LED DJ und Razer Chroma

BIOSTAR, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Speicherprodukten, tritt dem Razer Chroma-Ökosystem bei, das mit BIOSTARs VIVID LED DJ die beeindruckede Synchronisierung der Gaming-Beleuchtung in BIOSTAR RACING Motherboards integriert. Übernehmen Sie die Kontrolle und bringen Sie Ihre Freiheit und Kreativität in einer komplett anpassbaren Umgebung zum Ausdruck, die auf Ihre persönlichen Anforderungen zugeschnitten ist. Ein weiterer Grund, auf BIOSTAR zu vertrauen, da durch die Kooperation mit Razer eine Flut von Farbtönen in Ihrem System und in den Peripheriegeräten erzeugt wird.

Kämpfen Sie sich durch Ihr Lieblingsspiel und erleben Sie die Farbsynchronisierung auf Ihrem Computer, Ihrer Tastatur, Ihrer Maus und mehr! Vorbei sind die Tage, an denen der Anwender jedes Peripheriegerät und jeden Computer manuell einstellen musste, was Zeit in Anspruch nimmt und Frustration verursachen kann, während man gleichzeitig spielen könnte. BIOSTAR bietet zusammen mit Razer Chroma die PERFEKTE Synthese!

Einsatzbereit und voll bewaffnet mit Farben und Effekten Ihrer Wahl.

Das Razer Chroma-Modul ist die Hardwarekomponente, die alle Razer Chroma-Geräte versorgt. Diese Lösung bietet die Möglichkeit, einzelne LEDs mit dem vollen Spektrum von 16,8 Millionen Farboptionen zu steuern, zusammen mit mehreren dynamischen Lichteffekten und sofortiger Kompatibilität mit dem Razer Chroma SDK. Mit Razers Cloud-basierter Software-Konfiguration Razer Synapse kann das Razer Chroma-Modul sofort mit allen Razer Chroma-Geräten gleichzeitig synchronisiert werden.

BIOSTAR VIVID LED DJ Synchronisation mit Razer Chroma

BIOSTAR RACING-Motherboards verwenden BIOSTAR VIVID LED DJ zur Synchronisierung mit Razer Chroma, um das intelligente Beleuchtungssystem in unsere Motherboards der RACING-Serie zu integrieren. Die unterstützten Motherboards sind: BIOSTAR RACING X470GT8, RACING X470GTN, RACING Z370GT6, RACING B360GT5S und RACING B360GT3S sowie die kommenden Motherboards der RACING-Serie.

So schließen Se sich in fünf einfachen Schritten der BIOSTAR-RAZER- Armee an.

Schritt 1. Holen Sie sich RAZER-Maus und/oder -Tastatur

Schritt 2. Installieren Sie Windows 10

Schritt 3. RACING GT EVO herunterladen (Wenn Sie RACING GT EVO öffnen, klicken Sie auf VIVID LED DJ und Sie werden sehen, dass die integrierte LED-Funktion gesteuert wird.

Schritt 4. RAZER Synapse3 herunterladen (Wenn Sie die Software komplett heruntergeladen haben, schließen Sie bitte die RAZER-Geräte an.)

Schritt 5. Schließen Sie RACING GT EVO und starten es erneut (Das RAZER-Logo befindet sich jetzt rechts neben VIVID LED DJ.)

Schritt 6. Klicken Sie auf den RAZER-Button unter LED COMMANDER.

Schritt 7. Einloggen oder ein RAZER-Konto eröffnen.

Schritt 8. Klicken Sie nach der Anmeldung auf CHROMA STUDIO zwischen CHROMA CONNECT und CHROMA VISUALIZER.

Schritt 9. Jetzt kann es losgehen!

Schritt 10. Nun ist es an der Zeit, die Spiele zu verbinden! (Klicken Sie oben auf VERBINDEN, um zu sehen, welche Spiele sich in der Liste befinden.)

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie die beeindruckende RGB-Beleuchtungssynchronisierung des BIOSTAR-Motherboards auf das gesamte Computer-Setup mit Razer-Peripheriegeräten übertragen. Erlebe ein völlig neues Spielerlebnis von der Auswahl der Charaktere bis hin zu Reaktionen und Effekten im Spiel. Die kommenden Motherboards der BIOSTAR RACING X570 Serie bringen Gaming auf die nächste Ebene!

Weitere Informationen gibt es hier:

https://www.biostar.com.tw/event/RAZER/

https://www.razer.com/chroma