Biomutant: Gameplay Trailer, Screenshots, sowie weiter Details zum Titel bekannt

Zum kommenden Open-World-Action-Rollenspiel wurde eine Gameplay Trailer veröffentlicht der einige Spielszenen zeigt vom neuen Titel „Biomutant“ aus dem Hause THQ Nordic und Studio Experiment 101.

Bei dem Titel Biomutant handelt es sich um einen Open-World Titel der in einer postapokalyptischen Welt stattfindet. Der Titel wird verfügbar sein für PC, Playstation 4 sowie XBox One und soll kommendes Jahr veröffentlicht werden. Um die Wartezeit ein wenig zu versüßen zeigen wir euch hier den aktuellsten Gameplaytrailer von der Gamescom:

Mittlerweile sind einiges mehr an Details veröffentlicht worden. So ist uns nun bekannt das es sich beim kommenden Titel um ein Kung-FU RPG handeln soll. Das Spiel soll mit einem einzigartigen Material-Arts-Kampfsystem ausgestattet werden. und mit einer Kombination aus Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen bieten wird. Durch dieses System soll dem Spieler maximale Bewegungsfreiheit und Agilität in den Kämpfen geboten werden.

Biomutant soll außerdem ein umfassendes Crafting System erhalten. Waffen können frei erschaffen und zusätzlich modifiziert werden. Es können unter anderem Revolver, Gewehre und Schrotflinten sowie Modifikationen wie Korkenzieher, Akku-Kettensägenmodule oder biokontaminierte Schlammampullen gecraftet werden. Zudem soll das Spiel mit einer ungewöhnlichen Story sowie einem ungewöhnlichen Ende erscheinen das sich während dem Spielverlauf noch ändern kann. Während dem Spielverlauf wird man von einem Erzähler begleitet der die Geschichte erzählt die im Spiel durchlebt wird.