‚BEYOND‘ Update für ‚No Man’s Sky‘ erscheint diesen Monat

Das siebte große kostenlose Update für das Science-Fiction-Erkundungsspiel enthält neue soziale, Multiplayer- und Virtual-Reality-Erlebnisse und noch viel, viel mehr.

Hello Games, ein unabhängiges Entwickler-Team mit Sitz im Vereinigten Königreich, veröffentlicht das kostenlose Update No Man’s Sky: BEYOND am Mittwoch, den 14. August, für Xbox One, PlayStation 4 und PC. No Man’s Sky: BEYOND umfasst drei wichtige Updates in einem großen, kostenlosen Paket. Es enthält No Man’s Sky Online, ein radikal neues soziales und Multiplayer-Erlebnis, das den Spielern die Möglichkeit gibt, sich überall im Universum zu treffen und gemeinsam zu spielen. Mit dem Start von BEYOND kommt auch No Man’s Sky Virtual Reality für Plattformen, die dies unterstützen. Damit wird das komplette Spiel zu einem immersiven und bereichertem VR-Erlebnis.

No Man’s Sky präsentiert, inspiriert von den Abenteuern und der Vorstellungskraft, die wir aus klassischer Science-Fiction kennen, eine Galaxie voller einzigartiger Planeten und Lebensformen, ständiger Gefahr und Action, die man erkunden kann. In No Man’s Sky ist jeder Stern das Licht einer fernen Sonne, umkreist von Planeten voller Leben, und man kann sie alle besuchen. Mit übergangslosen Flügen von den Tiefen des Weltraums auf die Planetenoberflächen, ohne Ladebildschirme, ohne Grenzen. In diesem unendlichen, prozedural generierten Universum gibt es Orte und Kreaturen zu entdecken, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat – und vielleicht auch niemand danach mehr sehen wird.

Das Update No Man’s Sky: BEYOND ist das siebte große kostenlose Update für das grenzenlose prozedurale Universum seit dem Start des Spiels im Jahr 2016. BEYOND ist vom Umfang her vergleichbar mit dem äußerst beliebten Update NEXT, das letztes Jahr veröffentlicht wurde.

Quelle: Hello Games Pressemitteilung