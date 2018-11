beyerdynamic Soul BYRD In-Ear-Headset: Musikalischer Überflieger jetzt verfügbar

Der kabelgebundene Star des BYRDLAND gibt sich die Ehre: Mit seinem ausgewogenen Klang fängt das neue In-Ear-Headset Soul BYRD von beyerdynamic die Seele der Lieblingsmusik ein. So wird die Playlist zum pulsierenden Soundtrack des eigenen Lebens, wo auch immer man gerade ist. Das ultraflache, ergonomische Design sorgt für extreme Leichtigkeit und perfekten Sitz. Man kann den Soul BYRD rund um die Uhr in den Ohren behalten und dabei fast vergessen – bis das Handy klingelt und er seine Qualitäten als hochwertiges Headset mit Drei-Knopf-Fernbedienung eindrucksvoll unter Beweis stellt. Der Soul BYRD ist ab sofort im beyerdynamic Onlineshop und im Fachhandel für 79,00 Euro (UVP) verfügbar.

Der neue Soul BYRD von beyerdynamic ist der ideale Begleiter für Musikliebhaber, die auch unterwegs ausgewogenen Klang und eine gute Auflösung wollen – ohne Abstriche bei der Funktionalität. Der Expertise der Heilbronner Klangspezialisten ist es zu verdanken, dass die extra flache Bauweise des Gehäuses keinen Einfluss auf die Klangqualität hat. Vielmehr sorgt das leichte, ergonomische Design dafür, dass man die Kopfhörer kaum spürt und sich voll und ganz auf die feinen Details der Musik konzentrieren kann.

Sitzt wie angegossen, den ganzen Tag

Das Gehäuse des Soul BYRD wurde speziell an die Form des menschlichen Ohrs angepasst und ist extrem flach. So ragt der Kopfhörer nicht aus der Ohrmuschel heraus und drückt selbst dann nicht, wenn man den Kopf seitlich anlehnt oder auf der Seite liegt. Mit fünf mitgelieferten Ohrpassstücken aus anschmiegsamem Silikon (in den Größen XS, S, M, L und XL) garantiert er eine perfekte Passform und optimalen Sitz. Optional kann der Soul BYRD mit Ohrpassstücken der Marke Comply (Serie 400) verwendet werden, um eine noch bessere Abschirmung der Außengeräusche zu erreichen.

Ein eingespieltes Ensemble

Einfach das Smartphone in der Tasche lassen: Die universelle Drei-Knopf-Fernbedienung mit integriertem Mikrofon macht den Soul BYRD zur optimalen Ergänzung für Android- und iOS-Geräte. So lassen sich auf Knopfdruck beispielsweise die Musik pausieren, der digitale Assistent starten oder Anrufe annehmen. Soll das Headset doch mal in der Tasche verschwinden, kann es sicher und kompakt im mitgelieferten kleinen Hardcase verstaut werden.

Liebe geht durch die Ohren

Die erstklassige Verarbeitung und das durchdachte Design des Soul BYRD setzen sich in den hochwertigen Materialien fort, aus denen er besteht. Das Kabel ist äußerst flexibel und robust, reduziert Störgeräusche auf ein Minimum und bleibt selbst bei täglicher Beanspruchung frei von Verformungen. Die eleganten Zierplatten aus eloxiertem und glasperlgestrahltem Aluminium bringen den neuen Look der Marke beyerdynamic mit dem charakteristischen Y-Signet hervorragend zur Geltung. Damit Musikliebhaber lange Freude an „ihrem beyerdynamic“ haben, können Ohrpassstücke und Cerumenschutz gegen Ohrenschmalz unkompliziert gereinigt oder ersetzt werden.

Verfügbarkeit und Preis

Der beyerdynamic Soul BYRD ist ab sofort im beyerdynamic Onlineshop auf www.beyerdynamic.de sowie im Fachhandel für eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,00 Euro (inkl. MwSt.) erhältlich.