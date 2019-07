System Power 9 CM: Jetzt mit semi-modularem Design erhältlich

be quiet! kündigt abnehmbare Kabel und niedrigere Betriebsgeräusche für Einstiegsnetzteil an

be quiet!, stellt das System Power 9 CM vor, ein semi-modulares Einstiegsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 400 bis 700 Watt. Die Netzteil-Reihe mit Kabelmanagement erweitert die bestehende System Power 9-Produktreihe und verfügt über das 80PLUS-Bronze-Zertifikat**, bei einer Effizienz von bis zu 89 Prozent. Das System Power 9 CM bietet solide Leistung bei einer umfangreichen Ausstattung. Zusammen mit dem ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Komfort der abnehmbaren PCI-Express- und Laufwerk-Kabel sind diese Netzteile die perfekte Wahl für preisbewusste PC-Bauer.

Lösung für kosteneffiziente und zuverlässige Systeme

Für die Netzteile der System Power 9 CM-Reihe setzt be quiet! auf moderne Technik zum bestmöglichen Preis. Dabei wird ständig das Qualitäts- und Leistungsniveau gehalten, das Anwender und Systemintegratoren von einer Premium-Marke wie be quiet! erwarten. Alle Modelle verfügen über das 80PLUS-Bronze-Zertifikat** und DC/DC-Technik für verbesserte Spannungsregulierung. In jedem Netzteil der neuen System Power 9 CM-Reihe steckt die komplette Bandbreite an Schutzschaltungen, inklusive Überhitzungsschutz (OTP). Für eine kontinuierliche und zuverlässige Kühlung sorgt ein temperaturgesteuerter, hochwertiger 120-Millimeter-Lüfter mit niedriger Geräuschentwicklung. Im Vergleich zum System Power 9 konnte die Lüfterdrehzahl der CM-Variante reduziert werden, wodurch das Netzteil nochmals leiser ist

Hohe Leistung und Multi-GPU-Fähigkeit

Zwei unabhängige 12-Volt-Leitungen stellen die stabile Stromversorgung aller PC-Komponenten sicher. System Power 9 CM mit 400 und 500 Watt bieten jeweils zwei PCI-Express-Anschlüsse. Multi-GPU-Konfigurationen sind mit den 600W- und 700W-Versionen des System Power 9 CM dank vier entsprechender Stecker möglich.

Für Multimedia und Entry Level Gaming geeignet

Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften ist das System Power 9 CM eine optimale Wahl für preisbewusste Systembauer, die leise Office- und Multimedia-Computer oder sparsame Gaming-PCs in der Einstiegsklasse zusammenstellen. Passend dazu erfüllt die Netzteil-Reihe die Stromspar-Richtlinien Intel C6/C7, ErP und Energy Star 6.1. Durch die effiziente Technik bleibt der Standby-Verbrauch bei unter 0,15 Watt. Die schwarz ummantelten, festen 20+4-Pin- und P4+4-Kabel sorgen gemeinsam mit den abnehmbaren, schwarzen Flachkabeln für Laufwerke und PCI-Express-Erweiterungskarten für ein ansprechendes Erscheinungsbild. Die hochwertige Verarbeitung wird mit einer dreijährigen Herstellergarantie unterstrichen.

Quelle: be quiet! Pressemitteilung