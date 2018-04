Battletech: PC Release und Launch Trailer

Fans der alten “MechWarrior” Spiele dürfen sich freuen! Mit Battletech kann man sich ab sofort in rundenbasierte, taktisch anspruchsvolle Kämpfe stürzen. Das Spiel ist ab sofort für PC und Mac erhältlich. Passend zum Launch haben die Entwickler einen stimmigen Release-Trailer veröffentlicht.

Der Schöpfer des originalen BATTLETECH/MechWarrior, Jordan Weisman, und die Entwickler des preisgekrönten Shadowrun Returns präsentieren die nächste Generation rundenbasierter Mech-Kämpfe.

Wir schreiben das Jahr 3025 und die Galaxie ist gefangen in einem fortdauernden Kreislauf des Krieges, der von Adelshäusern mittels gewaltiger, mechanisierter Kampfmaschinen ausgetragen wird, den BattleMechs. Übernimm das Kommando über deine eigene Staffel von Mechs und MechWarrior-Piloten. Behaupte dich, während du immer tiefer in diesen heftigen interstellaren Bürgerkrieg hineingezogen wirst. Verbessere deine Operationsbasis im Weltall, handle Söldner Verträge mit Feudalherren aus, halte deine Staffel alternder BattleMechs in Schuss und setze gegen deine Feinde auf dem Schlachtfeld verheerende Kampftaktiken ein.

BEFEHLIGE EINE GRUPPE VON MECHS IN RUNDENBASIERTEN KÄMPFEN

Setze über 30 BattleMechs in vielfältigen Kombinationen ein. Nutze Terrain, Positionierung, Waffenauswahl und Spezialfähigkeiten, um deine Gegner zu überlisten und auszuschalten.

MANAGE DEIN EIGENES SÖLDNERUNTERNEHMEN

Rekrutiere, gestalte und entwickle einzigartige MechWarriors. Verbessere und individualisiere dein Einsatzschiff. Als Söldner reist du durch die Weiten des Alls, übernimmst Missionen und arbeitest an deinem Ruf bei einer Vielzahl von Adelshäusern und lokalen Fraktionen.

GREIFE IN EINEN ERBITTERT GEFÜHRTEN BÜRGERKRIEG EIN.

Tauche ein in die Geschichte um eine gewaltsam abgesetzte Herrscherin, die in einem brutalen Krieg mit Hilfe der bunt zusammengewürfelten Söldner deines Unternehmens ihren Thron zurückerobern will.

PASSE DEINE ‚MECHS AN

Repariere und verbessere deine Einheiten im MechLab, ersetze beschädigte Waffensysteme durch vom Feind auf dem Schlachtfeld erbeutete Teile.

PVP-MULTIPLAYER & SKIRMISH-MODUS

Bereite eine Reihe von Mechs und MechWarriors auf den Kampf gegen deine Freunde vor, tritt online gegen Gegner an oder stürze dich in dein Einzelspieler-Gefechtsmodus, um deine Strategien gegen die KI zu erproben.

Quelle: Paradox Interactive