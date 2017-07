Battlefront 2 – EA rechnet mit guten Chancen gegen die Konkurrenz

Electronic Arts hat mit Star Wars Battlefront 2 pünktlich zum umsatzstarken Weihnachtsgeschäft einen echten Hochkaräter in den Startlöchern. Die Konkurrenz am Markt bei den Multiplayer-Shootern ist zwar groß, jedoch rechnet EA im Falle von Battlefront 2 dennoch mit guten Verkaufszahlen.

Für uns Spieler ist das Weihnachtsgeschäft immer eine Münze mit zwei Seiten. Auf der einen Seite erscheinen im letzten Quartal traditionell immer die hochklassigsten Games, was natürlich im Sinne der Publisher den meisten Sinn ergibt. Andererseits aber steht man vor dem Dilemma, welchen Titel man denn spielen möchte, weil die freie Zeit zum Zocken ja oft begrenzt ist.

In einem Interview gingen Andrew Wilson und Blake Jorgensen von EA auf dieses Thema ein. Electronic Arts bringt mit Battlefront 2 einen heiß ersehnten Multiplayer-Shooter unter den Christbaum. Dennoch ist der Star Wars Shooter in diesem Jahr alles andere als konkurrenzlos. Battlefront 2 wird mit Destiny 2 und Call of Duty: WW2 gleich zwei enorm umsatzstarke Mitbewerber im gleichen Genre haben, gegen die es sich zu behaupten gilt.

Die beiden Interviewpartner blicken diesem Fakt aber recht gelassen entgegen. Natürlich wisse man um die Stärken der anderen Spiele, jedoch fokussiere man sich auf seine eigenen Vorteile. Battlefront 2 habe bisher durch die Bank weg sehr gutes Feedback erhalten und man sei sich sicher, dass die Marke Star Wars eine große Rolle im Weihnachtsgeschäft spielen werde. Außerdem habe man mit Disney einen finanzstarken Partner an der Seite, der für alle Eventualitäten gerüstet sei.

