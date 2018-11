Battlefield V veröffentlicht offiziellen Launch-Trailer

Electronic Arts und DICE freuen sich anzukündigen, dass bereits seit heute Mitglieder von Origin Access Premier die Vollversion von Battlefield V auf PC spielen können. Dazu passend wurde heute der offiziellen Launch-Trailer enthüllt, der einen Einblick in das traditionelle Setting im Zweiten Weltkrieg gewährt und die Vielzahl an Modi sowie die Features von Battlefield V vorstellt.



Origin Access gliedert sich in zwei unterschiedliche Modelle: Die Basic-Variante bietet neben 10 % Rabatt auf digitale Einkäufe einen Vorabzugang zu kommenden Spielen. Die Mitgliedschaft bei Origin Access Premier ermöglicht darüber hinaus statt einer 10-Stunden-Trial-Version sofortigen Zugang zur Vollversion und gewährt Zugriff auf eine erweiterte Spielesammlung mit mehr als 100 Titeln.

Battlefield V erscheint weltweit am 20. November für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC. Wer die Battlefield V Deluxe Edition für eine beliebige Plattform vorbestellt, erhält einen Vorabzugang ab dem 15. November*. Mitglieder von Origin Access Premier auf PC können die Vollversion bereits am 9. November spielen. Mitglieder von Origin Access Basic auf PC und EA Access** auf Xbox One sind ebenfalls ab dem 9. November bei der Play First Trial dabei.