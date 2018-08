Battlefield V Open Beta Termin bekannt

Köln, 20. August 2018 – DICE gibt bekannt, dass die Battlefield V Open Beta am 6. September auf Origin für PC, Xbox One und PlayStation 4 beginnt. Spieler mit Vorabzugang können bereits am 4. September einsteigen. Die Open Beta umfasst die Karten Rotterdam und Arktischer Fjord im Modus Eroberung. Zudem ist der Modus Große Operationen auch auf der Karte Arktischer Fjord verfügbar. Die kürzlich enthüllte Karte Rotterdam versetzt die Spieler auf die Straßen Hollands, wo sie die dynamische Zerstörung der Umgebung hautnah miterleben. Große Operationen bietet als Neuheit der Battlefield-Reihe ein Mehrspieler-Erlebnis mit mehreren Karten und Modi, das Spieler auf eine von historischen Ereignissen geprägte Reise führt. Alle Inhalte der Open Beta können bereits diese Woche auf der gamescom in Köln ausprobiert werden – Battlefield V wird in Halle 6 auf PC und Xbox One X spielbar sein.

Nvidia RTX Technologie mit an Bord

Außerdem präsentierte DICE heute im Rahmen einer Pressekonferenz NVIDIAs neue RTX-Technologie mit einer atemberaubenden Live-Demo von Battlefield V auf PC. Battlefield V ist eines der ersten auf der NVIDIA RTX-Plattform entwickelten Spiele, die Echtzeit-Raytracing als Rendering-Technik einsetzen. Raytracing wurde bislang zum Pre-Rendering von lebensechten Welten in Filmen eingesetzt und bringt mit der NVIDIA RTX-Plattform Echtzeit-Rendering in Kinoqualität in Videospiele. In Battlefield V ermöglicht es NVIDIA RTX die Lichtreflexionen der realen Welt zu imitieren und die Qualität reflektierender Oberflächen in allen Leveln, Karten und Schauplätzen des Spiels zu verbessern. Dadurch wird sich Battlefield V lebensechter und dynamischer anfühlen und ein intensiveres Erlebnis schaffen, bei dem Spieler das Gefühl haben, der Kampf würde 360 Grad um sie herum stattfinden. Das Echtzeit-Raytracing von Battlefield V basiert auf der neuen GPU-Serie GeForce RTX 20 von NVIDIA.

Die Technologie wird im neuen Battlefield V GeForce RTX-Trailer gezeigt.

„Es war für uns als Studio immer wichtig, einen Schritt voraus zu sein, wenn wir die grafische Realitätstreue von Spielen verbessern“, erläutert Christian Holmquist, Technical Director bei DICE. „Mit der neuen NVIDIA RTX-Plattform sind auf dem Schlachtfeld mehr Details möglich als je zuvor, von der Reflexion eines Mündungsfeuers auf einem Auto bis zur detaillierten Wiedergabe einer eingestürzten Fassade in einer Pfütze am Boden. Dadurch wird sich die Umgebung lebensechter und realer anfühlen.“

„Wir pflegen seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft mit DICE und haben den Großteil des letzten Jahres als Teil ihres Teams damit verbracht, diese Vision zu verwirklichen“, sagt Tony Tamasi, Senior Vice President of Content and Technology bei NVIDIA. „Mit der Hilfe von NVIDIA RTX sorgt DICE in Battlefield V für einen revolutionären Moment in der Geschichte der Computergrafik, denn Raytracing wird seit Jahren in Filmen eingesetzt und galt als Heiliger Gral des Echtzeit-Renderings in Spielen.“

Im Rahmen dieser Partnerschaft mit NVIDIA werden sowohl NVIDIA Ansel als auch Highlights in Battlefield V für PC-Gamer mit GeForce integriert. NVIDIA Highlights fängt automatisch die größten Erfolge eines Spielers auf Video ein. Es ist direkt ins Spiel integriert und nimmt epische Battlefield V-Momente automatisch mit NVIDIA ShadowPlay-Technologie auf.

NVIDIA Ansel ist in den Einzelspieler- Kriegsgeschichten verfügbar und stellt eine revolutionäre Methode dar, um im Spiel Fotos zu machen. Die Nutzer können Aufnahmen aus jeder Position anfertigen und anschließend mit Filtern bearbeiten, HDR-Bilder in den gängigen Formaten aufnehmen und ihre Screenshots mit der Welt teilen.

Battlefield V erscheint weltweit am 19. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC. Wer die Battlefield V Deluxe Edition für eine beliebige Plattform vorbestellt, erhält ab 16. Oktober** drei Tage Vorabzugang, und Mitglieder von Origin Access Premier auf PC können die Vollversion bereits am 11. Oktober spielen. Auch Mitglieder von Origin Access Basic auf PC und EA Access† auf Xbox One sind schon ab 11. Oktober bei der Play First Trial dabei. Wer eine beliebige Edition des Spiels mit dem Battlefield V Enlister-Angebot vorbestellt, erhält Vorabzugang zur Open Beta sowie weitere Ingame-Vorteile wie Optionen zur Soldatenanpassung, Zugang zu Spezialaufträgen in der Startwoche und sofortigen Zugriff auf fünf Waffen zur Benutzung in Battlefield 1**.

Alle Einzelheiten zur Open Beta finden sich hier im Battlefield-Blog.

Quelle: DICE Pressemitteilung