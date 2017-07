Battlefield 1 – Premium-Trials kommen

Für den erfolgreichen Shooter Battlefield 1 wurden die sogenannten Premium-Trials angekündigt. Spieler können durch dieses Feature dann neue Maps testen, ohne aber, dass sie den Premium Pass besitzen oder sich einer entsprechenden Gruppe angeschlossen haben. Sprich: Einfach im Spiel anmelden und ab gehts.

Noch in diesem Monat geht es los mit der Karte „Prise de Tahure“, die bei Nacht spielt. Zusammen mit noch 5 weiteren Karten gehört sie zum Bundle „They shall not pass“. Für den nächsten Monat haben EA und DICE bereits das nächste Trials Event angekündigt, bei dem man alle Karten aus den bisherigen DLCs spielen darf.