Battlefield 1 – Neue Videos der Map Brusilov Keep

Mit der neuen Erweiterung werden in Battlefield 1 gleich 6 neue Maps ins Spiel gebracht. Eine davon heißt Brusilov Keep und genau zu dieser tauchen die ersten Gameplays auf Youtube auf.

Die zweite Erweiterung von Battlefield 1 steht in den Startlöchern. Mit dem DLC In the name of Tsar stehen für neue Multiplayer-Gefechte dann 6 neue Maps auf dem Programm. Die Karte Brusilov Keep ist eine davon und kann bereits vorab gespielt werden.

Die Map gehört zu kleineren Sorte, weshalb auch nur leichte Fahrzeuge und keine Flugeinheiten zur Verfügung stehen. Statt dessen wird man den direkten Kampf zu Fuß oder per Pferd suchen müssen. Dabei können 4 Flaggenpunkte erobert bzw. müssen diese gehalten werden. Den Spielern stehen zur Eroberung eine Vielzahl an möglichen Routen offen, so dass man auf strategisches Flankieren angewiesen ist.

Auf Youtube findet ihr noch mehr Gameplays, aber stellvertretend für die Map haben wir mal zwei davon hier eingebettet, bei denen man recht gut die Feinheiten der Karte und die neuen Waffen erkennt: