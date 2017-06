Battlefield 1 – Neue Karte inklusive Juni-Update absofort verfügbar

EA und Entwickler Dice haben am heutigen Tage das schon traditionell gewordene monatliche Update zu Battlefield 1 veröffentlicht. Neben einigen Änderungen an Waffen und Fahrzeugen ist die wohl größte Neuerung im Juni-Update ein neuer Bildschirm der am Ende einer Runde den besten Squad prämiert. Alle Änderungen die das Update mitsich bringt könnt ihr hier nachlesen.

Mit Nivelle-Nächte gibt es beim neusten Update erstmals auch eine neue Karte dazu! Die erste Nachtkarte in Battlefield 1 ist für alle Premium Pass Besitzer und Besitzer des ersten DLCs They Shall not Pass spielbar. Was euch in Nivelle-Nächte erwartet seht ihr hier in einem beeindruckenden Fan-Made Trailer: