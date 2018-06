BATMAN METAL Sonderband Widerstand in Gotham – Comic Review

„Ein gewaltiger Berg erhebt sich mitten in Gotham City! Und aus diesem Berg fällt das Grauen über die Stadt des Dunklen Ritters her! Doch Batman ist verschollen, und die Bürger von Gotham wären dem Schrecken schutzlos ausgeliefert, würden nicht Helden wie Nightwing, Green Arrow und Robin mit seinen Teen Titans erbitterten Widerstand leisten. An ihrer Seite: Harley Quinn und die Schurken der Suicide Squad!“

Autor: Benjamin Percy, Tim Seeley, Rob Williams

Zeichner: Mirka Andolfo, Paul Pelletier, Stjepan Sejic

Preis: 12,99€

Release: Bereits erschienen!

Zum Comic

BATMAN METAL Sonderband Widerstand in Gotham umfasst die Crossover Geschichten aus den Comics: Teen Titans 12, Nightwing 29, Suicide Squad 26 und Green Arrow 32. In folge der großen Batman Metal Serie, haben diese Ausgaben, die neue Geschichte über das Verschwinden des dunklen Ritters Gotham’s angeschnitten. Mit dem Sonderband wurden alle vier Episoden zu „Widerstand in Gotham“ zusammengefasst.

Story

Der Sonderband Widerstand in Gotham erzählt die Ereignisse nach und parallel zu den Geschehnissen des Batman Metal Comics. Sie ist Teil des großen DC Universe Rebirth und hängt dadurch mit den Handlungssträngen von Nightwing, Teen Titans und Co. zusammen. Darauf wird auch in den einzelnen Kapiteln Bezug genommen. In Gotham sind machtvolle Metallarten, wie das Nth-Metall aufgetaucht, welche dem Benutzer erstaunliche Kräfte verleihen. Batman machte sich alleine auf den Weg, um das Rätsel der seltsamen Metalle zu lösen.

Durch die Kopplung der fünf Metallsorten öffnete er ein Portal in das Dunkle Universum und ein riesiger Berg stieg aus Gotham empor. Sieben verzerrte Versionen des Dunklen Ritters, angeführt vom grauenhaften Bat-Gott Barbatos, drangen in das Universum der DC-Helden ein. Dieser hat das Vorhaben, das Universum, was wir kennen, auch in ein Düsteres zu verwandeln. Aus diesem Grund gab er einigen Erzfeinden von Bruce Wayne Metallkarten, deren mystische Kräfte die Wirklichkeit beeinflussen können. Sie schützen den Weg zum Berg durch Ringe und Gebiete, die sie kontrollieren sollen. Das Eindringen in das Innere der Stadt wird so zu einer echten Herausforderung. Doch der Widerstand in Gotham ist die letzte Chance.

> Zu Nightwing DC Universe Rebirth Band 1.

Fazit

BATMAN METAL Sonderband Widerstand in Gotham erzählt eine packende Nebengeschichte zum großen Batman Metal Highlight. Zudem erfährt man viel über das dunkle Universum und die Kräfte, die in den Metal Waffen stecken. Da die einzelnen Kapitel in den verschiedenen Comic-Reihen, wie Teen Titans und Green Arrow dabei waren, hat die Geschichte verschiedene Zeichner und Autoren. Das ist aber noch lang kein Grund, dass man aus der Handlung gerissen wird. Sie bauen sogar aufeinander auf und bringen durch das verschiedene Einsetzen von Farbakzenten Abwechslung ins Spiel. Nightwing’s Part zum Beispiel hat einen Rauen und bläulichen Flair und in Suicide Squad ist es bunter und schriller, was im Allgemeinen auch zu Truppe passt. Der Zeichenstil spiegelt somit die Charakteristik der Figuren wieder und die Farbe wurde passend eingesetzt.

Im Grunde ist es so schon eine verrückte Gruppe, die hier zusammengestellt wurde, aber wirklich herausstechend ist die Chemie zwischen Arrow und Robin (Damian Wayne). Die Persönlichkeiten beider Figuren könnten unterschiedlicher nicht sein, doch auch sie merken, dass sie während des Widerstands viel voneinander lernen können. Hinzukommen noch die Gastauftritte von Freunden und anderen Helden, die man sonst nicht so oft zu Gesicht bekommt und wahrscheinlich auch für ein paar Leser unbekannt sein könnten. Es kommt zu verrückten und interessanten Aufeinandertreffen, durch die Schurken, die sich Barbatos anschließen und der Suicide Squad, die die Stadt retten wollen. Zumal sie durch das Verändern der Wirklichkeit ihre eigene stimmige Atmosphäre schaffen.

Leser, die bereits im Batman Metal Zug aufgesprungen sind, sollten die Nebengeschichte nicht verpassen. Anderenfalls kann ich die Geschichte den Fans von Teen Titans, Nightwing, Green Arrow und Suicide Squad ans Herz legen.

