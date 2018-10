BANDAI NAMCO Entertainment Europe wird Vertriebspartner für Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED, Entwickler und Publisher der Spiele-Serie The Witcher, und BANDAI NAMCO Entertainment Europe freuen sich, ihre Partnerschaft zum Vertrieb von Cyberpunk 2077 in 24 europäischen Ländern bekannt zu geben.

„Unsere derzeitige Vertriebspartnerschaft mit BANDAI NAMCO basiert auf dem starken Fundament und dem Vertrauen, das wir bereits in früheren Projekten aufgebaut haben“, sagte Michal Nowakowski, Vorstandsmitglied von CD PROJEKT. „Wir haben schon bei The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt erfolgreich zusammengearbeitet und ich bin überzeugt, dass BANDAI NAMCO sich gut um Cyberpunk 2077 kümmern wird.“

BANDAI NAMCO Entertainment Europe wird für den Vertrieb und die Vermarktung von Cyberpunk 2077 in Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Malta, Norwegen, Österreich, Portugal, San Marino, Spanien, Schweden, Schweiz, Niederlande, Zypern und Großbritannien zuständig sein.

„CD PROJEKT RED ist in nur wenigen Jahren zu einem der führenden Studios in diesem Bereich, mit einer wahrhaft innovativen Herangehensweise an jedes Spiel, geworden und wir sind sowohl stolz als auch begeistert, bestätigen zu können, dass wir Teil des Cyberpunk 2077-Projekts sein werden“, sagte Alberto González Lorca, VP Southern Europe & Biz Dev von BANDAI NAMCO Entertainment Europe. „Wir freuen uns darauf, wieder mit CD PROJEKT RED zusammenzuarbeiten und ein weiteres ihrer Spiele in Europa vertreiben zu dürfen und somit einen erstklassigen Service für eines der sehnlichst erwarteten Spiele der nächsten Jahre bieten zu können.“

Cyberpunk 2077 ist ein narrativ gesteuertes, offenes Rollenspiel in der pulsierenden und gefährlichsten Metropole der Zukunft – Night City. Das Spiel folgt der Geschichte von V, einem Söldner (oder Söldnerin), der auf dem Vormarsch in einer Welt von cyberunterstützten Straßenkriegern, technisch versierten Net-Runnern und Unternehmens-Hackern ist. Mit dem charakteristischen Konzept von CD PROJEKT RED, das verschiedene Wahlmöglichkeiten und Konsequenzen vorsieht, stehen die Spieler vor schwierigen Entscheidungen, die sich durch das gesamte Spiel ziehen. Cyberpunk 2077, das auf der E3 mit über 100 Awards ausgezeichnet wurde, spielt im Universum des klassischen Pen & Paper RPG-Systems Cyberpunk 2020.